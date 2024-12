Autor:, in / The Alters

In einem neuen Video zeigen wir euch Gameplay aus der The Alters Demo auf der Xbox Series X.

Nachdem The Alters im Oktober verschoben wurde, erhalten nun auch endlich Xbox-Spieler die Möglichkeit, das kommende Sci-Fi-Spiel zu testen und sich einen ersten Eindruck zu verschaffen.

In The Alters übernehmt ihr die Rolle von Jan, der nach einer Bruchlandung auf einem trostlosen Planeten den Kampf ums Überleben annehmen muss.

Ihr findet im Verlauf der Erkundung eine mobile Basis, die es zu erweitern gilt. So müsst ihr neue Bereiche der Basis freischalten, um lebenswichtige Ressourcen und Werkzeuge herstellen zu können.

Es ist schier unmöglich, diese mobile Basis alleine zu steuern und zu managen, aber das müsst ihr in The Alters auch gar nicht. Nachdem ihr Rapidium auf dem trostlosen Planeten gefunden habt, könnt ihr mit dieser Substanz Entscheidungen, die Jan in der Vergangenheit getroffen hat, manipulieren und erschafft dadurch eine alternative Version von ihm, einen sogenannten Alters.

The Alters | Spielszenen aus der Xbox Demo

