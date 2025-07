The Alters: Statement des Entwicklers zur Verwendung von KI

11bit studios hat sich zu den Vorwürfen der Nutzung von KI-generierten Inhalten im Spiel The Alters geäußert.

Zwar bestätigte man die Nutzung, allerdings handelte es sich bei den Assets um einen Einzelfall, welche lediglich als Platzhalter diente, wie man in einem Statement erklärte.

Der Entwickler schreibt dazu: „Wir haben eine Vielzahl von Vorwürfen bezüglich der Verwendung von KI-generierten Inhalten in The Alters erhalten und halten es für wichtig, unseren Ansatz zu erläutern und euch mehr Kontext zu geben. KI-generierte Assets wurden während des Entwicklungsprozesses ausschließlich als vorübergehende WIPs (Work in Progress) und in sehr begrenztem Umfang verwendet. Unser Team hat stets Wert auf eine aussagekräftige, handgefertigte Erzählweise als eine der Grundlagen unseres Spiels gelegt.“

Neben diesem Asset wurde KI genutzt, um im Spiel verwendete Filme zu übersetzen, was laut Erklärung nur aus Zeitgründen geschah. Übersetzungspartner beabsichtigte man immer mit einzubeziehen, der Prozess dazu läuft bereits.

„Darüber hinaus wurden in der letzten Entwicklungsphase einige lizenzierte Filme hinzugefügt, die die Alter Egos im Gemeinschaftsbereich der Basis ansehen können. Diese wurden zwar extern produziert, unser Team war jedoch nicht am kreativen Prozess beteiligt, sodass in letzter Minute zusätzliche Übersetzungen erforderlich waren.“

„Aufgrund der extremen Zeitknappheit haben wir uns entschieden, unsere Übersetzungspartner nicht einzubeziehen, und diese Videos mithilfe von KI lokalisieren zu lassen, damit sie zum Start bereit waren. Es war immer unsere Absicht, unsere bewährten Übersetzungsagenturen nach der Veröffentlichung im Rahmen unseres Lokalisierungs-Hotfixes einzubeziehen, um sicherzustellen, dass diese Texte mit der gleichen Sorgfalt und Qualität behandelt werden wie der Rest des Spiels. Dieser Prozess ist nun im Gange, und die aktualisierten Übersetzungen werden derzeit implementiert.“

„Um euch ein besseres Verständnis dafür zu vermitteln, wie klein dieser Teil der gesamten Erzählung des Spiels ist: Diese wenigen externen Filme umfassen etwa 10.000 Wörter von insgesamt 3,4 Millionen Wörtern in allen Sprachen des Spiels, also nur 0,3 % des gesamten Textes.“

„Die Alternative wäre gewesen, diese spezifischen Dialoge nur auf Englisch zu veröffentlichen, was unserer Meinung nach für Nicht-Englischsprachige eine schlechtere Erfahrung gewesen wäre. Im Nachhinein erkennen wir, dass dies die falsche Entscheidung war. Mehr noch, unabhängig davon, wie wir uns entschieden hätten, hätten wir euch einfach darüber informieren sollen.“

„Mit der Weiterentwicklung von KI-Tools ergeben sich neue Herausforderungen und Chancen in der Spieleentwicklung. Wir passen unsere internen Prozesse aktiv an diese Realität an. Vor allem aber bleiben wir unserer Transparenz bei der Entwicklung unserer Spiele verpflichtet. Wir danken euch für euer Verständnis und eure anhaltende Unterstützung bei der Verwirklichung dieses Ziels.“