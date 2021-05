The Amazing American Circus: Story-Trailer zum strategischen Kartenspiel

Autor:, in / The Amazing American Circus

Der Story-Trailer zu The Amazing American Circus zeigt euch die Magie des Zirkus im strategischen Kartenspiel.

Klabater kündigt das Kartenspiel The Amazing American Circus für eine Veröffentlichung auf Xbox Series X|S und Xbox One für den 12. August 2021 an.

In The Amazing American Circus baut ihr ein Zirkusimperium von Grund auf neu auf. Gegner aus Fleisch und Blut sowie aus der amerikanischen Folklore bekannte Figuren stehen euch allerdings auf dem Weg zum Erfolg im Weg.

Ihr werdet auf Gewaltverbrechen und soziale Ungleichheiten stoßen.

Als Neuling im Besitz eines kleinen und heruntergekommenen Zirkus müsst ihr euch dem historischen Giganten dieser Branche stellen – P.T. Barnum.

Features

Werdet eine Legende! Rettet einen heruntergekommenen Zirkus, stellt eine Truppe von Artisten zusammen und wagt es, dem größten Schausteller der Welt zu trotzen – P.T. Barnum persönlich.

Rekrutiert und trainiert über 15 verschiedene Arten von Zirkusartisten

Nehmt mit den wunderschön illustrierten Sammelkarten an spannenden Kämpfen in der Zirkusarena teil

Rüstet eure Zirkuskarawane dank verschiedener Wagentypen mit über 100 möglichen Modifikationen auf

Trefft sowohl historische als auch fiktive Charaktere, die tief in der amerikanischen Folklore verwurzelt sind, wie John D. Rockefeller, Susan B. Anthony oder Nikola Tesla

Taucht ein in eine Geschichte, die in der turbulenten Ära des ausklingenden Wilden Westens spielt und taucht ein in die schöne und dunkle Welt der Folklore der amerikanischen Ureinwohner und der Einwanderer

Hört einen einzigartigen Soundtrack, inspiriert von klassischer Zirkusmusik und amerikanischem Country & Folk

The Amazing American Circus in Zahlen