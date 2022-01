The Anacrusis: Ab sofort in der Xbox Game Preview verfügbar

Autor:, in / The Anacrusis

The Anacrusis ist ab sofort auf Steam im Early Access und in der Xbox Game Preview verfügbar und kann im Game Pass gespielt werden.

Stray Bombay hat The Anacrusis, einen kooperativen Sci-Fi-Ego-Shooter für vier Spieler, jetzt für PC (Steam Early Access, Epic Games Store und Microsoft Store) und Xbox One/Xbox Series X/S in der Game Preview veröffentlicht und ist mit vollem Crossplay zwischen allen Plattformen verfügbar. The Anacrusis kostet 29,99 Euro und wird mit einem Rabatt von 20 Prozent auf Steam, Xbox, Epic Games Store und Microsoft Store veröffentlicht. Xbox- und PC-Game-Pass-Spieler erhalten das Spiel am ersten Tag der Veröffentlichung.

„Es ist der Tag der Veröffentlichung! Nach jahrelanger Arbeit und dem Austausch von The Anacrusis mit Tausenden von Testspielern sind wir endlich bereit, das Spiel zu veröffentlichen. Unser kleines Team freut sich darauf, die nächste Phase von The Anacrusis zusammen mit der Community von engagierten Fans von Koop-Shootern zu entwickeln, während wir in den Early Access gehen. Wir hören uns das Feedback an und fügen neue Waffen, Feinde und Perks hinzu, also teilt bitte eure Ideen auf unserem Discord (https://discord.gg/straybombay/) und kommt vorbei, um ein oder zwei Sessions mit uns zu spielen!“ – Chet Faliszek, Stray Bombay Mitbegründer

Dieser Start in Early Access und Game Preview dient als Season Zero für The Anacrusis und stellt den Spielern die ersten vier Überlebenden des Alien-Angriffs in den ersten drei Episoden der Geschichte des Spiels vor. In diesem ersten Akt erkunden Teams von vier Spielern die Isolode, ein riesiges Luxusraumschiff, das am Rande des erforschten Weltraums gestrandet ist und von furchterregenden Aliens mit einem ausgefallenen Sinn für Mode befallen ist.

Über The Anacrusis

Stray Bombay plant, seine Reise durch Early Access/Game Preview mit zweimonatlichen Updates zu beginnen, die Verbesserungen der Lebensqualität, wöchentliche Herausforderungen, Bugfixes und andere Anpassungen basierend auf dem Feedback der Community beinhalten. Weitere Episoden, Waffen und wöchentliche Herausforderungen werden hinzugefügt, bevor The Anacrusis die Early Access/Spielvorschau in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 verlässt.

Rüstet euch mit einem Arsenal an klassischen Sci-Fi-Waffen, fantastischen Granaten und ausgefallenen Spezialwaffen aus. Spielt und sammelt 40 Perks, während der fortschrittliche Director 2.0 des Spiels die Alienhorden so zuschneidet, dass sie den perfekten Schwierigkeitsgrad und die perfekte Kampfintensität für jede Gruppe bieten. Koordiniert euch mit eurem Team, um neue Perk-Synergien zu entdecken, Waffenverstecke zu finden und Abertausende von Aliens zu besiegen, während ihr euch den Weg zum Finale jeder Episode bahnt.

The Anacrusis erscheint für PC und Xbox-Konsolen in Englisch, Französisch, Deutsch, Brasilianisches Portugiesisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Traditionelles Chinesisch und Koreanisch.

Features:

Kooperativer Spaß für vier Spieler – Verbündet euch mit Freunden in einem unendlich wiederholbaren Kampf gegen Alienhorden, um Perks, Waffen und neue Spielweisen freizuschalten, die ihr mit dem Team teilen könnt!

Verbündet euch mit Freunden in einem unendlich wiederholbaren Kampf gegen Alienhorden, um Perks, Waffen und neue Spielweisen freizuschalten, die ihr mit dem Team teilen könnt! Ein Kampf ums Überleben ist nur der Anfang – Die erste Staffel von The Anacrusis erzählt die Geschichte von vier unwahrscheinlichen Überlebenden – Nessa, Guion, Liu und Lance – die unfreiwillige Kämpfer im Kampf um die Verteidigung der Menschheit gegen die außerirdische Bedrohung sind. Enthülle mehr über das Geheimnis des Alien-Angriffs.

Die erste Staffel von The Anacrusis erzählt die Geschichte von vier unwahrscheinlichen Überlebenden – Nessa, Guion, Liu und Lance – die unfreiwillige Kämpfer im Kampf um die Verteidigung der Menschheit gegen die außerirdische Bedrohung sind. Enthülle mehr über das Geheimnis des Alien-Angriffs. Bekämpft die Aliens mit fantastischen Waffen – Bekämpft die Alien-Bedrohung mit einem verblüffenden Arsenal klassischer Sci-Fi-Waffen. Verschafft euch mit einer Stasis-Granate etwas Zeit, werft eine Schildgranate, die sofortige Deckung gibt, während ihr euch heilt, und erweckt eure Freunde mit dem Respawner wieder zum Leben. Oder schlagt alle Vorsicht in den Wind und verbrennt Freund und Feind gleichermaßen mit dem Lasergewehr.

Bekämpft die Alien-Bedrohung mit einem verblüffenden Arsenal klassischer Sci-Fi-Waffen. Verschafft euch mit einer Stasis-Granate etwas Zeit, werft eine Schildgranate, die sofortige Deckung gibt, während ihr euch heilt, und erweckt eure Freunde mit dem Respawner wieder zum Leben. Oder schlagt alle Vorsicht in den Wind und verbrennt Freund und Feind gleichermaßen mit dem Lasergewehr. Verdient neue Perks und verändert die Spielweise – Über das ganze Spiel verteilte Materie-Compiler geben euch Zugang zu Dutzenden von Perks, die eure Spielweise verändern werden. Stapelt alle Upgrades, um die Pistole als letzten Ausweg aufzurüsten, oder verstärkt die Verteidigung, indem ihr euren Schildimpuls aufladet. Schaltet im Laufe des Spiels neue Perks frei und teilt die Freischaltungen mit allen Mitgliedern des Teams!

Über das ganze Spiel verteilte Materie-Compiler geben euch Zugang zu Dutzenden von Perks, die eure Spielweise verändern werden. Stapelt alle Upgrades, um die Pistole als letzten Ausweg aufzurüsten, oder verstärkt die Verteidigung, indem ihr euren Schildimpuls aufladet. Schaltet im Laufe des Spiels neue Perks frei und teilt die Freischaltungen mit allen Mitgliedern des Teams! Kämpft nie zweimal die gleiche Schlacht – In The Anacrusis kontrolliert der AI Director 2.0 jeden Aspekt des Spiels. Er bringt jeden Feind hervor, steuert jeden Endgegner und platziert jede Waffe, jedes Gadget und jedes Health Kit. Ganz gleich, wie gut ihr seid, ihr werdet die perfekte Herausforderung finden. Darüber hinaus schafft der Director 2.0 die Art von Videospielmomenten, von denen ihr euren Freunden unbedingt erzählen möchtet.

In The Anacrusis kontrolliert der AI Director 2.0 jeden Aspekt des Spiels. Er bringt jeden Feind hervor, steuert jeden Endgegner und platziert jede Waffe, jedes Gadget und jedes Health Kit. Ganz gleich, wie gut ihr seid, ihr werdet die perfekte Herausforderung finden. Darüber hinaus schafft der Director 2.0 die Art von Videospielmomenten, von denen ihr euren Freunden unbedingt erzählen möchtet. PC-Freunde treffen auf Konsolen-Freunde – The Anacrusis unterstützt bei der Markteinführung vollständiges Cross-Play zwischen allen Plattformen, sodass Spieler mit ihren Freunden auf allen unterstützten Plattformen spielen können.

Schaut euch jetzt den The Anacrusis Early Access Launch Trailer an: