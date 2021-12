The Anacrusis: Spiel erscheint im Januar im Xbox Game Pass

Autor:, in / The Anacrusis

Far Out 60s Vibes, vier Überlebende und ein Schwarm von Aliens. The Anacrusis erscheint im Januar 2022 auf Steam und im Xbox Game Pass!

Das Team von Stray Bombay freut sich mitteilen zu können, dass ihr kooperativer Vier-Spieler-Sci-Fi-Ego-Shooter The Anacrusis am 13. Januar 2021 für PC, Xbox One und Xbox Series X/S als Early Access-/Game Preview-Titel veröffentlicht wird.

The Anacrusis wird nicht nur gleichzeitig auf Steam, im Epic Games Store, im Microsoft Store und auf der Xbox erscheinen, das Spiel wird auch am ersten Tag im Xbox Game Pass und im Xbox Game Pass für PC erhältlich sein.

„Wir haben ein Kernspiel entwickelt, das wir gerne mit der Community teilen möchten. Der Director 2.0 ist in der Lage, Spieler aller Fähigkeitsstufen an ihre Grenzen zu bringen, universelles Crossplay ermöglicht es den Spielern mit ihren Freunden auf allen Plattformen zu spielen und mit dem Game Pass können wir ein viel größeres Publikum erreichen, als es sonst möglich wäre“, so Chet Faliszek, Stray Bombay-Mitbegründer und leitender Entwickler der Left 4 Dead-Serie. „Wir sind wirklich stolz auf die ersten drei Episoden des Spiels, die wir im Januar veröffentlichen werden, aber wir wollen das Feedback der Community integrieren, wenn wir die erste Staffel und darüber hinaus fertigstellen.“

Das Team von Stray Bombay plant den Early Access und die Game Preview als „Saison Null“ für The Anacrusis zu nutzen, um den ersten Akt der Geschichte, die ersten außerirdischen Feinde und eine große Auswahl an Waffen, Ausrüstung und Perks vorzustellen, die die Spieler zum Überleben benötigen.

Im Spiel schließt ihr euch mit bis zu drei Freunden oder der KI zusammen, um die Isolode zu erkunden, ein riesiges gestrandetes Luxusraumschiff, in dem es von Aliens wimmelt. Überlebt Wellen von Feinden mit einem Arsenal von Sci-Fi-inspirierten Waffen, stilvoller Offensivausrüstung und entdeckt Perks, während der fortschrittliche Director 2.0 des Spiels euch je nach Spielweise vor neue Herausforderungen stellt.

The Anacrusis Features

The Anacrusis ist ein kooperativer First-Person-Shooter für vier Spieler, der an Bord eines riesigen Raumschiffs spielt, das am Rande des erforschten Weltraums gestrandet ist.

Schließt euch mit Freunden in einem unendlich wiederholbaren Kampf gegen Alienhorden zusammen, um Perks, Waffen und neue Spielweisen freizuschalten, die ihr mit eurem Team teilen könnt!

Die erste Staffel von The Anacrusis erzählt die Geschichte von vier unwahrscheinlichen Überlebenden – Nessa, Guion, Liu und Lance- die unfreiwilligen Kämpfer im Kampf zur Verteidigung der Menschheit gegen die außerirdische Bedrohung sind. Enthüllt mehr über das Geheimnis des Alien-Angriffs.

In The Anacrusis kontrolliert der AI Director 2.0 jeden Aspekt des Spiels. Er bringt jeden Feind hervor, steuert jeden Endgegner und platziert jede Waffe, jedes Gadget und jedes Health Kit. Ganz gleich, wie gut ihr seid, ihr werdet die perfekte Herausforderung finden. Darüber hinaus schafft der Director 2.0 die Art von Videospielmomenten, von denen ihr euren Freunden unbedingt erzählen möchtet.

The Anacrusis wird am 13. Januar 2022 für Steam, Xbox Series X|S, Xbox One, Epic Game Store, Windows 10 und Game Pass erscheinen. Zum Start wird es vollständiges Cross-Play zwischen allen Plattformen unterstützen, sodass Spieler mit ihren Freunden auf allen unterstützten Plattformen spielen können.