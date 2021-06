The Ascent: 12 Miunuten Gameplay mit Entwickler-Kommentar

Autor:, in / The Ascent

Zu The Ascent wurde ein neues Video veröffentlicht, das euch mit 12 Minuten Gameplay verwöhnt.

The Ascent zeigt sich in einem neuen Gameplay-Video, das von Neon Giant-Mitbegründer Arcade Berg begleidet und kommentiert wird. Weitere Informationen und Videos findet ihr auf der Übersichtsseite.

The Ascent erscheint am 29. Juli für Xbox Series X|S, Xbox One und PC und wird ab dem Erscheinungstag im Xbox Game Pass enthalten sein.