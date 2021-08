The Ascent: Action-RPG generiert über 5 Millionen

Autor:, in / The Ascent

Das Action-Rollenspiel The Ascent generiert allein am Eröffnungswochenende über 5 Millionen US-Dollar!

Curve hat an diesem Wochenende den größten Umsatz aller Zeiten an einem Eröffnungswochenende erzielt. Mehr als 5 Millionen Dollar wurrden generiert.

Dazu hat sich Neon Giant’s The Ascent den ersten Platz in den globalen Steam-Charts gesichert. Über 1700 YouTube- und Twitch-Kanäle haben Gameplay gestreamt und dabei über 10 Millionen Views generiert.

90 % der weltweiten Tier-1-Publikationen haben über das Cyberpunk-Action-Rollenspiel berichtet, das der erste Titel des schwedischen Indie-Unternehmens Neon Giant ist. Damit ist The Ascent in die Top 10 der PR-Berichterstattung an einem einzigen Tag im Jahr 2021 aufgestiegen und somit auf Augenhöhe mit anderen AAA-Titeln.

„The Ascent ist das erste Spiel aus dem Hause Curve, bei dem unser neues Team in enger Zusammenarbeit mit dem Entwickler und unseren Plattformpartnern einen großen Beitrag leisten konnte. Dieser Erfolg ist das Ergebnis einer echten Teamleistung im gesamten Unternehmen, der Ankunft neuer Führungskräfte und Talente und spiegelt unseren neuen Ansatz wider, bei allem, was wir tun, den Entwickler und den Spieler in den Mittelpunkt zu stellen“, kommentiert Curve-CEO John Clark.

Die Launch-Kampagne von Curve konzentrierte sich stark auf das Engagement der Community, wobei das Spiel schnell zu einem „Must Play“-Titel für Content Creators, Influencer und Streamer wurde, wodurch der Titel im Vorfeld des Launch-Wochenendes einen Hype und seinen Bekanntheitsgrad aufbauen konnte.