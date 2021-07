The Ascent: Deep Dive Xbox Series X Gameplay-Video

Autor:, in / The Ascent

Zu The Ascent wurde ein neues Gameplay-Video mit Xbox Series X-Spielszenen veröffentlicht.

Seit der ersten Ankündigung warten Xbox-Spieler gespannt auf die Veröffentlichung von The Ascent am 29. Juli 2021. Das Spiel wird dazu vom ersten Tag an im Xbox Game Pass spielbar sein und nun hat Microsoft ein neues „Deep Dive“-Video zum Spiel veröffentlicht, das neue Xbox Series X-Spielszenen zeigt.

Das The Ascent Video könnt ihr euch hier anschauen:

The Ascent ist ein Solo- und Koop-Action-Shooter-RPG, das auf Veles, einer vollgepackten Cyberpunk-Welt, spielt. Ihr erkundet diese Welt von Veles, allein oder mit bis zu drei Freunden, um herauszufinden, was passiert ist.

Euer Aufstieg durch die Arkologie führt euch über den Weg der beeindruckendsten Feinde, aber auch unerwarteter Allianzen. Passt das Aussehen eures Charakters, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten vollständig an euren Spielstil an und plündert verschiedene Waffen und Ausrüstungsgegenstände, während ihr immer stärker werdet.

The Ascent ist der erste Titel von Neon Giant, einem neuen 12-Personen-Studio, das sich aus Veteranen der Spieleindustrie zusammensetzt, die einige der Köpfe hinter kultigen AAA-Titeln wie Gears of War, Bulletstorm und Wolfenstein waren. Das Spiel wird auf 60FPS abzielen und volle 4K-Unterstützung auf der Xbox Serie X bieten, was eine erstaunliche Gameplay-Performance für Spieler der neuen Konsolengeneration bedeutet.

The Ascent wird den Spielern die Möglichkeit bieten, in ein actionorientiertes Sci-Fi-Rollenspiel einzusteigen, das auf der Unreal Engine basiert und das Genre auf ein neues Niveau hebt. Das Spiel kann sowohl im Einzelspieler- als auch im Koop-Modus mit bis zu vier Spielern gespielt werden.

The Ascent Features