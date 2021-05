The Ascent: Neue Gameplay-Szenen zum Cyberpunk-Rollenspiel

Autor:, in / The Ascent

Zum kommenden Cyberpunk-Rollenspiel The Ascent wurde ein neues Preview-Video mit jeder Menge Spielszenen veröffentlicht.

Windows Central Gaming hatte die Möglichkeit das kommende Cyberpunk-Rollenspiel The Ascent eigenhändig anzuspielen. Im dazu veröffentlichten Gameplay-Video sind diverse Areale des düsteren und zugleich Neonfarben frohen Titels zu sehen, die per Einsatz der zahlreichen unterschiedlichen Waffen des Spiels von Gegnern gesäubert werden.

Doch auch außerhalb der Schießereien gibt es im Video einiges zu entdecken. Neben friedlichen Gebieten innerhalb der Städte gibt es Teile von Zwischensequenzen, eine Vielzahl an facettenreichen NPC-Charakteren, ein Welt-Ereignis in Form eines Flug-Auto-Unfalls, das Charakter-Upgrade-Menü sowie die Superkraft „Powerpunch“ in Aktion zu sehen.

The Ascent erscheint am 29. Juli für Xbox Series X|S, Xbox One und PC und wird ab dem Erscheinungstag im Xbox Game Pass enthalten sein.