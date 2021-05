The Ascent: Offizieller Release-Termin im Juli steht fest

Autor:, in / The Ascent

Der offizielle Release-Termin für The Ascent wurde verkündet. Im Juli soll es so weit sein. Das Spiel erscheint exklusiv für Xbox und ist im Game Pass enthalten.

Curve Digital hat zu The Ascent einen neuen Trailer in China veröffentlicht. Dabei wurde verkündet, dass das Spiel am 29. Juli 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One und PC via Steam veröffentlicht wird.

The Ascent erscheint dazu gleichzeitig im Xbox Game Pass und unterstützt 4K mit 60 FPS auf der Xbox Series X.