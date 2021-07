The Ascent: Über 5 Stunden Gameplay-Material aufgetaucht

Autor:, in / The Ascent

Über fünf Stunden Gameplay-Material zu The Ascent sind im Netz aufgetaucht.

In der folgenden Playlist könnt ihr euch über fünf Stunden Gameplay zu The Ascent anschauen. Eine Spoiler-Warnung erscheint uns zwar überflüssig, aber wir fügen sie trotzdem ein!

The Ascent erscheint am 29. Juli 2021 und ist vom ersten Tag an im Xbox Game Pass enthalten.