The Ascent: Update behebt Performance-Probleme und mehr

Der kommende Patch für The Ascent behebt Performance-Probleme, Progressions-Bugs und mehr.

The Ascent Entwickler Neon Giant kündigte ein Update für den Shooter an, das in Kürze veröffentlicht werden soll. Vorläufig gibt das Studio bekannt, dass der Patch mehrere Fortschrittsfehler bei verschiedenen Quests beheben wird.

Außerdem werden verschiedene Koop-Probleme angegangen, zusätzlich zu Leistungsverbesserungen und Raytracing-Korrekturen auf dem PC (speziell der Windows 10-Version) sowie anderen visuellen, Stabilitäts-, Audio- und Übersetzungsproblemen.

„Seid versichert, dass unser Team sich dafür einsetzt, das Spiel für alle Spieler auf allen Plattformen zu verbessern, und wir werden für den Rest des Jahres und darüber hinaus weiter hart an The Ascent arbeiten.“

Neon Giant betont, dass dies nicht die vollständige Liste der Fehlerbehebungen ist und detailliertere Patch Notes später erscheinen werden. Unten seht ihr die Liste der Highlights, die der Entwickler veröffentlicht hat.

Vorläufige Patch Notes