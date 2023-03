The Ascent: Weltweit 1 Million Verkäufe erreicht

Autor:, in / The Ascent

Curve Games freut sich bekannt zu geben, dass The Ascent, das Debüt des schwedischen Indie-Studios Neon Giant, weltweit 1 Million Mal verkauft wurde. Nach seiner Veröffentlichung im Jahr 2021 wurde The Ascent schnell zum Fan-Liebling und erhielt sowohl von der Presse als auch von den Spielern viel Lob.

The Ascent ist der erste Titel von Neon Giant, einem Studio, das sich aus Veteranen der Spieleindustrie zusammensetzt, die zu den Köpfen hinter kultigen AAA-Titeln wie Gears of War, Bulletstorm und Wolfenstein gehörten.

„Tausend Dank an alle unsere Spieler, die Veles besucht haben. Wir sind begeistert und dankbar, dass ihr, unser Team und unsere Partner dies möglich gemacht haben“, so Arcade Berg, Creative Director und Mitbegründer von Neon Giant. „Wir freuen uns sehr, diesen unglaublichen Meilenstein mit Arcade, Tor und dem Team von Neon Giant zu feiern“, kommentiert John Clark, CEO von Curve Games. „Das Team hat weiterhin großartige neue Inhalte veröffentlicht, die auf der wachsenden Fangemeinde des Spiels aufbauen, und ich bin sicher, dass es bald weitere gute Neuigkeiten zu verkünden geben wird.“

In The Ascent tauchen die Spieler in die Arkologie der ‚The Ascent Group‘ ein, eine in sich geschlossene, von Unternehmen geführte Metropole, die sich hoch in den Himmel erstreckt und mit Kreaturen aus der ganzen Galaxie gefüllt ist.

In der Rolle eines Vertragsarbeiters gerät die Welt aus den Fugen, als die Ascent Group aus unbekannten Gründen ihren Betrieb einstellt. Das Leben wird zu einem Überlebenskampf, bei dem rivalisierende Unternehmen und Verbrechersyndikate versuchen, den leeren Raum zu füllen. Die Spieler müssen zu den Waffen greifen und sie aufhalten. The Ascent beginnt hier.