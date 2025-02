The Backrooms 1998: Unheimliche Schatten lauern im Survival-Horror

Autor:, in / The Backrooms 1998

The Backrooms 1998 müssen Spieler in endlosen Gängen einem schattenhaften Monster entkommen.

Seid ihr bereit, in den Albtraum einzutauchen? The Backrooms 1998, das gruselige Survival-Horror-Erlebnis, erscheint am 20. Februar 2025 für PlayStation, Xbox, PC und Nintendo Switch.

Inspiriert von den viralen Überlieferungen über die Backrooms, versetzt dich dieses Spiel in ein unheimliches Labyrinth aus scheinbar endlosen, verfallenen Gängen, in denen etwas Unheimliches in den Schatten lauert.

In The Backrooms 1998 erwacht ihr nach einem Skateboard-Zwischenfall in einer schrecklichen, labyrinthartigen Umgebung mit nur einem Ziel – der Flucht. Um zu überleben, müsst ihr euch durch die schwach beleuchteten Korridore bewegen und Nachrichten an die Wände kritzeln, um eure Schritte zurückzuverfolgen, während ihr gruselige Aufgaben löst.

Aber Vorsicht: Je tiefer ihr geht, desto mehr werdet ihr merken, dass ihr nicht allein seid. Ein unerbittliches, außerirdisches Wesen verfolgt euch und ist auf jede eurer Bewegungen fixiert. Wenn ihr zu viel Lärm macht, wird es euch finden. Es kann euch hören.

The Backrooms 1998 zeichnet sich durch eine realistische Ego-Perspektive aus:

Hyperrealistisches Sounddesign – Das Spiel nutzt 3D-Audio und die Integration von Mikrofonen auf dem PC, was bedeutet, dass sogar euer echtes Atmen und Flüstern das Wesen anlocken könnte.

Furchterregende KI-Mechanik – Das Monster ist nicht nur ein hirnloser Verfolger – es lernt und passt sich an, was jede Begegnung unvorhersehbar macht.

Umgebungserzählung – Erkundet die heruntergekommenen Räume und entdeckt verstörende Notizen, VHS-Kassetten und versteckte Nachrichten, die ein tiefes, beunruhigendes Geheimnis enthüllen.

Psychologische Horrorelemente – Erlebt Halluzinationen, flackerndes Licht und eine verzerrte Realität, wenn die Angst überhandnimmt.

Zeichnet an die Wände, um den Überblick zu behalten – Im Spiel könnt ihr mit eurer Sprühdose, die ihr findet, an die Wände zeichnen, um den Überblick zu behalten, aus welcher Richtung ihr gekommen seid.