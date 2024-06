The Berlin Apartment: First-Person-Adventure spielt in Berliner Wohnung

Autor:, in / The Berlin Apartment

Eine Wohnung in Berlin dient als Schauplatz für das episodische Adventure The Berlin Apartment

btf freut sich, ihr neues charaktergesteuertes First-Person-Adventure in Entwicklung für PC, PlayStation und Xbox, The Berlin Apartment, vorzustellen.

Die Geschichte des Spiels wird in einer Reihe von Episoden im Laufe des letzten Jahrhunderts erzählt. Jede Episode erzählt ihre eigene Geschichte – mit ihren eigenen Protagonisten, in ihrem eigenen Genre, mit einer ganz anderen Atmosphäre. Was diese Geschichten verbindet, ist eine historische Wohnung in Berlin, die als Schauplatz der Handlung dient.

The Berlin Apartment beginnt damit, dass ein Handwerker mit der Renovierung einer Altbauwohnung beauftragt wird. Dank der COVID-Situation hat er eine Tochter, auf die er während der umfangreichen Renovierungsarbeiten aufpassen und sie zu Hause unterrichten kann.

Während er immer tiefer in die Geschichte der Wohnung eindringt, erweckt er sie zum Leben, indem er seiner Tochter ihre Geschichten erzählt.

Relikte aus vergangenen Zeiten entpuppen sich als stumme Zeugen – und ehemalige Weggefährten – der früheren Bewohner der Wohnung.

Taucht ein in das Leben derer, die in den vier Wänden der Wohnung lebten. Erlebt ihre Träume und die Gefahren, die sie verfolgten, erlebt das Hallo und den Abschied, die ihr Leben bestimmten, werdet Zeuge ihrer Abenteuer, deckt Erinnerungen und Geheimnisse auf.

„Wir freuen uns sehr, der Welt The Berlin Apartment mit unserem ersten Trailer vorzustellen“, sagt Game Director Hans Böhme. „Wir haben in Zukunft noch viel mehr zu erzählen, wenn es um die Vielfalt der Genres und Geschichten geht, in die ihr eintauchen werdet, und wie sich das auf das auswirkt, was ihr im Spiel tut. Für den Moment möchten wir den Geist des Spiels einfangen und euch mit einem kleinen Geheimnis zurücklassen…“