The Berlin Apartment: Release-Termin im neuen Trailer verkündet

Ein neuer Trailer hat das Erscheinungsdatum für The Berlin Apartment bekannt gegeben.
Das intime Abenteuer konzentriert sich auf das Leben der Bewohner einer Wohnung im Laufe eines Jahrhunderts.
The Berlin Apartment erscheint am 17. November für Xbox Series X/S, PS5 und PC.
