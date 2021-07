The Big Con: 90er-Jahre Krimi-Abenteuer erscheint am 31. August

Autor:, in / The Big Con

90er-Jahre Krimi-Abenteuer The Big Con von Mighty Yell und Skybound Games erscheint am 31. August für Xbox Series X|S, Xbox One & PC

Indie-Entwickler Mighty Yell und Publisher Skybound Games verkünden mit großer Freude, dass ihr 90er-Jahre Krimi-Abenteuer The Big Con am 31. August auf Xbox Series X|S, Xbox One und PC über Steam für 12,49 € erscheint.

The Big Con erzählt eine wahnwitzige Coming-of-Age Geschichte mit offenem Ende, unerwarteten Situationen, Rätsel und Entdeckungen… und einer Menge Gaunereien!

Der brandneue Behind-the-Scenes Trailer ist hier zu sehen:

Mighty Yells neuer Behind-the-Scenes Trailer, der gleichzeitig das Release Datum von The Big Con verrät, ist ein tiefer Einblick in den fortlaufenden Prozess des Vorsprechens für das monumentale 13 Wörter lange (und nein, das ist kein Tippfehler) Drehbuch des Spiels.

Bei einem solchen Skript bei dem jede Silbe ein immenses Gewicht mit sich bringt, gibt es nur eine logische Lösung: Die US-amerikanischen Fans selbst können ihr ganz persönliches Casting-Video einreichen, um die Chance zu erhalten ihre Stimme in dem Spiel zu verewigen!

Um die frohe Kunde zu verbreiten, hat Mighty Yell ein paar der bekanntesten Synchronsprecher-Talente der Gaming-Branche gebeten, die Suche nach den nächsten großen Stars voranzutreiben.

Vier große Namen, die nicht selbst in The Big Con auftreten werden, präsentieren sich im neuen Trailer – Troy Baker (The Last Of Us, Uncharted), Dave Fennoy (The Walking Dead), Melissa Hutchison (The Walking Dead) und Courtenay Taylor (Mass Effect, Resident Evil) haben dabei geholfen, diesen spaßigen Community Wettbewerb anzustoßen.

In The Big Con spielt die jugendliche Trickbetrügerin Ali die Hauptrolle, die alles daransetzt, die Videothek ihrer Mutter vor skrupellosen Kredithaien zu schützen. In diesem kunterbunten Abenteuer mit knackigen Rätseln und gewitzten Dialogen liegt es in der Hand der Spieler, wie sie an Geld kommen: Als Taschendiebin durchs Land streifen, Schlösser knacken, Zielpersonen überzeugen, verkleidet herumschleichen und sogar von der neuesten Plüschmode profitieren.

The Big Con Features:

Ein freches Comic-Adventure mit Situationen mit vielerlei Enden, Rätsel und Entdeckungen

Verbrechen sind jetzt cool! Taschendiebstahl, herumschleichen, verkleiden und jeden betrügen, der den Spielern über den Weg läuft

Durch clevere Dialoge landen Spieler Deals oder reden sich aus brenzligen Situationen heraus

Schräge 90er-Jahre Charaktere, die die Spieler entweder abzocken oder unterstützen können (wenn man das möchte)

Originärer Titelsong von der „Auf der Jagd nach Carmen Sandiego“-Hausband Rockapella

Endlich wieder daheim auf dem Festnetz anrufen – Streit mit der Mutter inklusive!

Vom 22. Juli bis zum 27. Juli haben all diejenigen, die in den USA leben, die Möglichkeit ihr eigenes Casting-Video einzureichen. Dabei hat das Entwicklerstudio es so einfach wie noch nie gemacht, um jeden die Chance zu geben, ein paar der größten Stimm-Talente der Branche herauszufordern.