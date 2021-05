The Big Con: 90er-Jahre Krimi-Abenteuer für Xbox angekündigt

Autor:, in / The Big Con

90er-Jahre Krimi-Abenteuer The Big Con von Skybound Games und Mighty Yell erscheint diesen Sommer für Xbox Series X|S, Xbox One & PC.

Skybound Games veröffentlicht das Teenager-Gauner-Abenteuer The Big Con von Entwickler Mighty Yell. The Big Con (USK 6) ist eine klassische Coming-of-Age-Story mit nostalgischem Humor im Flair der 90er Jahre und erscheint noch in diesem Sommer für die Xbox Series X|S und Xbox One sowie für PC auf Steam.

Den brandneuen Gameplay-Trailer von Skybound Games und Mighty Yell gibt es hier:

In The Big Con spielt die jugendliche Trickbetrügerin Ali die Hauptrolle, um die Videothek ihrer Mutter mit allen Mitteln vor skrupellosen Kredithaien zu schützen.

Features von The Big Con:

Ein witziges Story-Abenteuerspiel voller unerwarteter Situationen, Rätsel und Entdeckungen

Ein Leben für Gauner! Taschendiebstahl, herumschleichen, verkleiden und betrügen

Mit cleveren Dialogen erschwindeln sich die Spieler Vorteile und entkommen brenzligen Situationen.

Schräge 90er-Jahre Charaktere, die die Spieler entweder abzocken oder unterstützen können (wenn man das möchte)

Endlich wieder daheim auf dem Festnetz anrufen – Streit mit der Mutter inklusive!

In diesem Abenteuer mit offenem Ende, knackigen Rätseln und spannenden Dialogen liegt es in der Hand der Spieler, wie sie an Geld kommen: Taschendiebstähle, Schlösser knacken, Zielpersonen überzeugen, Wertsachen stibitzen, verkleidet herumschleichen und sogar von der neuesten Plüschmode profitieren.

Von der Optik bis hin zur Sprache ist The Big Con eine lustige und urkomische Reise zurück in eine Zeit, die weiter zurück liegt, als manche von uns zugeben möchten.