The Big Con: Rockapella sorgt für die musikalische Untermalung

Skybound Games und das Indie-Entwicklerstudio Mighty Yell haben sich mit der preisgekrönten Musikgruppe Rockapella zusammengeschlossen, um den Titelsong zu The Big Con zu kreieren.

Das 90er-Jahre Krimi-Adventure erscheint diesen Sommer für Xbox Series X|S, Xbox One und PC via Steam. Rockapella wurde durch die Kinder-Spielshow „Jagd um die Welt – schnappt Carmen Sandiego“ bekannt, in dem brandneuen Video performen sie den Titelsong zu The Big Con. Während des Steam Next Fest, das am 16. Juni startet, wird es eine kostenlose (englischsprachige) Demoversion für PC geben.

The Big Con Rockapella Musikvideo:

The Big Con ist eine klassische Coming-of-Age-Story im Flair der 90er Jahre. Ali, eine junge Trickbetrügerin, setzt alles daran, die Videothek ihrer Mutter vor skrupellosen Kredithaien zu retten. In diesem witzigen Adventure mit knackigen Rätseln und bissigen Dialogen ist es den Spielern selbst überlassen, wie sie an Geld kommen. Taschendiebstahl, Schlösser knacken, Zielpersonen überlisten, Gegenstände stehlen, verkleidet herumschleichen oder sogar von der neuesten Plüschtier-Mode profitieren.

Vom Gameplay bis zum Grafikstil ist The Big Con ist eine höchst unterhaltsame Geschichte voller Rätsel, Entdeckungen und Überraschungen. Überredet die verrückten Charaktere der 90er Jahre oder winselt euch aus brenzligen Situationen heraus. Der Spieler entscheidet, wen er übers Ohr haut oder – wenn ihm danach ist – hilft. Man kann sogar zu Hause auf dem Festnetz anrufen und mit seiner Mutter diskutieren!