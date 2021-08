The Big Con: Vorbestellung ab sofort möglich

Autor:, in / The Big Con

Das 90er Jahre Adventure The Big Con von Indie-Entwickler Mighty Yell und Publisher Skybound Games ist ab sofort digital für Xbox Series X|S und Xbox One vorbestellbarXbox Series X|S und Xbox One vorbestellbar und kann auch für den PC auf Steam auf die Wunschliste gesetzt werden.

Bei ausgewählten Händlern gibt es zudem einen 10 % Rabatt für Vorbesteller.

In The Big Con erleben die Spieler einen urkomischen Roadtrip und können ihre Fantasien über ein Leben voller Gaunereien, Heimlichtuerei und anderem wahnwitzigen Unfug ausleben. The Big Con erscheint am 31. August 2021.