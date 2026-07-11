The Blood of Dawnwalker: 2 Millionen Spieler wünschen sich das Rollenspiel

The Blood of the Dawnwalker hat einen wichtigen Meilenstein erreicht. Das kommende Rollenspiel konnte inzwischen 2 Millionen Wunschlisten sammeln und bedankt sich bei der Community für das große Vertrauen und die Unterstützung.

Das Entwicklerteam teilte den Erfolg über die offiziellen Kanäle mit und erklärte, dass die Unterstützung der Spieler eine große Bedeutung habe.

Wunschlisten gelten in der Gaming-Branche als wichtiger Indikator für das Interesse an einem kommenden Titel. Besonders bei neuen Marken können hohe Zahlen darauf hindeuten, dass viele Spieler den Release verfolgen und das Spiel bereits vor dem Start im Blick haben.

Mit dem Erreichen der Zwei-Millionen-Marke gehört Dawnwalker zu den besonders erwarteten kommenden Rollenspielen.