The Blood of Dawnwalker: 2 Millionen Spieler wünschen sich das Rollenspiel

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Image: Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.

Dawnwalker knackt 2 Millionen Wunschlisten – der kommende RPG-Hit gewinnt weiter Fans.

The Blood of the Dawnwalker hat einen wichtigen Meilenstein erreicht. Das kommende Rollenspiel konnte inzwischen 2 Millionen Wunschlisten sammeln und bedankt sich bei der Community für das große Vertrauen und die Unterstützung.

Das Entwicklerteam teilte den Erfolg über die offiziellen Kanäle mit und erklärte, dass die Unterstützung der Spieler eine große Bedeutung habe.

Wunschlisten gelten in der Gaming-Branche als wichtiger Indikator für das Interesse an einem kommenden Titel. Besonders bei neuen Marken können hohe Zahlen darauf hindeuten, dass viele Spieler den Release verfolgen und das Spiel bereits vor dem Start im Blick haben.

Mit dem Erreichen der Zwei-Millionen-Marke gehört Dawnwalker zu den besonders erwarteten kommenden Rollenspielen.

Quelle
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10 Kommentare Added

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  2. Rocko311 17000 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 11.07.2026 - 15:36 Uhr

    Sieht halt auch interessant aus:) Der Tag und Nacht wechsel mit den verschiedenen Gameplaysloops ist besonders spannend.

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  3. de Maja 358205 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 11.07.2026 - 15:37 Uhr

    Auf der Wunschliste ist es auf jeden Fall aber Vorbestellt wird nicht.
    Trotzdem wahrscheinlich ein Pflichtkauf.

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  5. Peter Quill 105240 XP Hardcore User | 11.07.2026 - 15:40 Uhr

    Könnte ein Überraschungs Hit so wie Expedition 33 werden.
    Steelbook ist bereits vorbestellt, ja steelbook mit disc.

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  8. Vayne1986 66745 XP Romper Domper Stomper | 11.07.2026 - 18:12 Uhr

    Glückwunsch zu 2 Millionen Wunschlisteerinträge zu The Blood of the Dawnwalker. 👍🏻 Ich zähle dazu nicht. 😀 Mal abwarten auf Tests und schauen ob es was für mich ist. ✌🏻

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  9. kingofsomething 5445 XP Beginner Level 3 | 11.07.2026 - 18:13 Uhr

    Nicht nur auf meiner Wunschliste…ist bereits vorbestellt.

    Einer meiner meisterwarteten Titel dieses Jahr…Freu mich extrem darauf.

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