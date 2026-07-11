The Blood of Dawnwalker: 2 Millionen Spieler wünschen sich das Rollenspiel

The Blood of the Dawnwalker hat einen wichtigen Meilenstein erreicht. Das kommende Rollenspiel konnte inzwischen 2 Millionen Wunschlisten sammeln und bedankt sich bei der Community für das große Vertrauen und die Unterstützung.
Das Entwicklerteam teilte den Erfolg über die offiziellen Kanäle mit und erklärte, dass die Unterstützung der Spieler eine große Bedeutung habe.
Wunschlisten gelten in der Gaming-Branche als wichtiger Indikator für das Interesse an einem kommenden Titel. Besonders bei neuen Marken können hohe Zahlen darauf hindeuten, dass viele Spieler den Release verfolgen und das Spiel bereits vor dem Start im Blick haben.
Mit dem Erreichen der Zwei-Millionen-Marke gehört Dawnwalker zu den besonders erwarteten kommenden Rollenspielen.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Werde mir früher oder später holen.
Sieht halt auch interessant aus:) Der Tag und Nacht wechsel mit den verschiedenen Gameplaysloops ist besonders spannend.
Auf der Wunschliste ist es auf jeden Fall aber Vorbestellt wird nicht.
Trotzdem wahrscheinlich ein Pflichtkauf.
Das behalte ich im Auge, es gibt viel zu wenig gute Vampir Spiele
Ich habe Buffy damals auf der ersten Xbox gerne gezockt. Aber ich habe auch die Serie geliebt
Könnte ein Überraschungs Hit so wie Expedition 33 werden.
Steelbook ist bereits vorbestellt, ja steelbook mit disc.
Ich zähle nicht dazu. Ich konnte schon mit Witcher 3 nichts anfangen
Ich freue mich auch schon auf das Spiel und hoffe, dass es stark wird.
Glückwunsch zu 2 Millionen Wunschlisteerinträge zu The Blood of the Dawnwalker. 👍🏻 Ich zähle dazu nicht. 😀 Mal abwarten auf Tests und schauen ob es was für mich ist. ✌🏻
Nicht nur auf meiner Wunschliste…ist bereits vorbestellt.
Einer meiner meisterwarteten Titel dieses Jahr…Freu mich extrem darauf.