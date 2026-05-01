The Blood of Dawnwalker: Bietet etwa 50 Stunden Spielzeit

Der kürzlich abgehaltene „Road to Launch“-Event zu The Blood of Dawnwalker bot neben dem offiziellen Termin für die Veröffentlichung auch detaillierte Einblicke in die Welt des kommenden Vampirabenteuers.

Der Umfang des Spiels fällt größer aus als Entwickler Rebel Wolves ursprünglich geplant hatte, was sich auch in einer längeren durchschnittlichen Spielzeit niederschlägt. Statt der anfangs angepeilten 40 Stunden liegt diese mittlerweile bei 50 Stunden, wie Creative Director Mateusz Tomaszkiewicz in einem Q&A verrät:

„Es ist lustig, denn als wir mit der Arbeit begannen, hatten wir 40 Stunden veranschlagt. Derzeit liegt der Durchschnitt bei etwa 50 Stunden, aber das hängt davon ab, auf welchem Schwierigkeitsgrad man spielt, wie wählerisch man ist, wie viel man erkundet und wie sehr man seine Ausrüstung aufrüstet und so weiter.“ „In letzter Zeit haben einige Leute aus unserem Team das Spiel durchgespielt … und es gibt große Unterschiede zwischen ihnen. Die Spanne reicht von 50 bis etwa 70 Stunden.“