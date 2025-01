The Blood of Dawnwalker: Bissige Details zum vampirischen Action-RPG

Autor:, in / The Blood of Dawnwalker

Mächtige Vampire erheben sich in The Blood of Dawnwalker, dem neuen Action-RPG von Rebel Wolves.

Unter dem vollen Wolfsmond enthüllte Rebel Wolves den ersten Blick in die Welt des neuen Action-RPGs The Blood of Dawnwalker. Wir haben jetzt weitere Details zum Spiel für euch.

Das Studio, das von Konrad Tomaszkiewicz, dem Director von The Witcher 3: Wild Hunt, mitgegründet wurde, siedelt das Spiel in einem alternativen 14. Jahrhundert an, in dem die Feudalherren von einer Clique mächtiger Vampire gestürzt wurden.

In dieser erzählerischen Sandbox schmieden die Spieler ihre eigene Geschichte, um ihre Familie zu retten … oder den Weg zu gehen, den ihre Entscheidungen ihnen vorgeben.

The Blood of Dawnwalker wird von Rebel Wolves in der Unreal Engine 5 entwickelt und von Bandai Namco Entertainment für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam veröffentlicht.

Europa im 14. Jahrhundert. Blutige Konflikte überziehen das Land, und der Schwarze Tod holt sich die Überlebenden. Nach der Katastrophe, die Tausende von Menschenleben fordert, kämpft die dezimierte Bevölkerung ums Überleben. Es ist ein Moment der Schwäche.

In Vale Sangora, irgendwo in einer vergessenen Ecke der Karpaten, ergreifen die Vampire ihre Chance, aus dem Schatten zu treten, die Feudalherren zu stürzen und das einzufordern, was ihnen jahrhundertelang verwehrt wurde: die Freiheit und die ultimative Macht, die sie mit sich bringt. Legenden werden zur Realität, und die Geschichte, wie wir sie kennen, wird nie mehr dieselbe sein.

The Blood of Dawnwalker ist das erste Kapitel der originellen Dark-Fantasy-Saga Rebel Wolves. Ihr spielt Coen, einen jungen Mann, der in einen Dawnwalker verwandelt wurde und für immer auf der Grenze zwischen der Welt des Tages und dem Reich der Nacht wandelt.

Ihr habt 30 Tage und Nächte Zeit, um eure Familie zu retten oder euch an eurem Erzeuger zu rächen und alle zu vernichten, die sich euch in den Weg stellen.

„Inspiriert von klassischen RPGs wollen wir, dass die Spieler das Gefühl der Dringlichkeit in einem Open-World-Spiel spüren. Es gibt mehrere Wege, Coens Familie zu retten, ohne klare Trennung zwischen Haupt- und Nebenquests, du entscheidest, wie du die Zeit verbringst“, erklärt Konrad Tomaszkiewicz, Game Director und Mitbegründer von Rebel Wolves. „Zeit ist eine Ressource, und da jede Quest ihren Lauf nimmt, ist es unmöglich, alle Geschichten und Handlungsbögen vor der furchtbaren Deadline abzuschließen, was jeden Spieldurchgang einzigartig macht. Wir nennen das eine erzählerische Sandbox.“

Die Freiheit im Gameplay spiegelt sich in Coens Natur als Dawnwalker wider. Je nach Tageszeit verfügen die Spieler über unterschiedliche Fertigkeiten, Fähigkeiten und Handlungsverläufe. Die Spieler müssen sich entscheiden: Kämpfen sie für die Menschheit oder machen sie sich die verfluchten Kräfte zu eigen?

Schaut euch die Eröffnungssequenz von The Blood of Dawnwalker an, die zwei Jahre vor dem Spiel spielt, und lernt Coen, seine Schwester Lunka und die Vampir-Clique unter der Führung ihres skrupellosen, aber charismatischen Fürsten Brencis kennen.

Rebel Wolves Pack plant, in den kommenden Monaten weitere Informationen über The Blood of Dawnwalker zu veröffentlichen, darunter auch eine Gameplay-Präsentation im Sommer.