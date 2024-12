The Blood of Dawnwalker: Dark-Fantasy-Action-RPG enthüllt

Autor:, in / The Blood of Dawnwalker

The Blood of Dawnwalker ist ein neues Dark-Fantasy-Action-RPG von Rebel Wolves.

The Blood of Dawnwalker ist das erste Kapitel der brandneuen Rollenspielsaga von Rebel Wolves. The Blood of Dawnwalker ist ein Einzelspieler-Open-World-Dark-Fantasy-Action-RPG mit starkem Fokus auf Story und Erzählung.

In einem ersten Teaser-Trailer wird nur der Name des neuen Spiels enthüllt. Die vollständige Enthüllung folgt am 13. Januar 2025.

Entwickelt wird das Spiel auf der Unreal Engine 5 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.