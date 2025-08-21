The Blood of Dawnwalker: Deep Dive-Video zum vampirlastigen Action-RPG

3 Autor: , in News / The Blood of Dawnwalker
Übersicht
Image: Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.

Auf der Future Games Show 2025 wurde ein neues Video zu The Blood of Dawnwalker veröffentlicht, das ihr euch direkt hier ohne Bluttransfer anschauen könnt.

Im ersten „Ones to Watch“-Tiefgang von der FGS 2025 gaben Rebel Wolves, die Entwickler von The Blood of Dawnwalker, einem von Vampiren durchdrungenen Dark-Fantasy-Action-RPG, einen aufschlussreichen Überblick darüber, was uns erwartet, wenn es 2026 auf PC, PlayStation und Xbox erscheint.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu The Blood of Dawnwalker

3 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Drakeline6 165015 XP First Star Gold | 21.08.2025 - 08:00 Uhr

    Die Welt sieht immer noch ziemlich leer aus.
    Auch die Texturen sind eher gering.
    Weis nicht was ich davon halten soll.
    Die Prämisse an sich ist schon spannend aber der look irgendwie nicht.

    0
  2. Ryo Hazuki 96495 XP Posting Machine Level 3 | 21.08.2025 - 08:05 Uhr

    The Witcher 3 Blood and Wine 😝 sieht aufjedenfall interessant aus

    0
  3. Truelies82 7760 XP Beginner Level 4 | 21.08.2025 - 08:25 Uhr

    Das bis bisher gezeigte sieht gut aus und die Vampir Mechaniken scheinen gut integriert zu sein. Bin gespannt

    0

Hinterlasse eine Antwort