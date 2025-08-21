The Blood of Dawnwalker: Deep Dive-Video zum vampirlastigen Action-RPG

Auf der Future Games Show 2025 wurde ein neues Video zu The Blood of Dawnwalker veröffentlicht, das ihr euch direkt hier ohne Bluttransfer anschauen könnt.

Im ersten „Ones to Watch“-Tiefgang von der FGS 2025 gaben Rebel Wolves, die Entwickler von The Blood of Dawnwalker, einem von Vampiren durchdrungenen Dark-Fantasy-Action-RPG, einen aufschlussreichen Überblick darüber, was uns erwartet, wenn es 2026 auf PC, PlayStation und Xbox erscheint.