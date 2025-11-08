The Blood of Dawnwalker: Ein Blick hinter die Kulissen im UNPAC Podcast

Ein Blick hinter die Kulissen: The Blood of Dawnwalker im UNPAC Podcast! Rebel Wolves sprechen über die Entstehung von The Blood of Dawnwalker und die Kunst, ein echtes RPG-Erlebnis zu schaffen.

In der aktuellen Folge des UNPAC Podcast sprechen Autor Piotr Kucharski und Lead Quest Designer Rafal Jankowski von Rebel Wolves über die Entstehung von The Blood of Dawnwalker.

Gemeinsam mit Moderator Alex Stadnik geben sie spannende Einblicke in den kreativen Prozess hinter dem neuen Rollenspiel, das mit einer eigenständigen Geschichte und tiefgehenden Charakteren überzeugen soll. Im Gespräch wird deutlich, dass The Blood of Dawnwalker nicht nur durch seine Erzählung, sondern auch durch die spielerische Freiheit besticht, den Spielern das Gefühl zu vermitteln, wirklich alles tun zu können.

Die Entwickler erklären, wie sie eine glaubwürdige Welt erschaffen, in der Entscheidungen Gewicht haben und Konsequenzen nach sich ziehen. The Blood of Dawnwalker soll ein immersives RPG-Erlebnis bieten, das klassische Rollenspielelemente mit moderner Erzählkunst verbindet und eine neue Ära für Story-getriebene Spiele einleitet.