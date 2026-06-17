The Blood of Dawnwalker: Entwickler plant kleinere kostenlose DLCs

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Image: Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.

Rebel Wolves plant kleinere kostenlose Zusatzinhalte für The Blood of Dawnwalker nach dem Release.

Beim kommenden RPG The Blood of Dawnwalker denkt das Entwicklerteam bereits über zusätzliche Inhalte nach. Laut CEO Konrad Tomaszkiewicz werden derzeit mögliche Pläne für kleinere, kostenlose Add-ons diskutiert.

Dabei handelt es sich noch nicht um festgelegte Inhalte, sondern um eine mögliche Roadmap für zusätzliche Erweiterungen nach dem Launch. Konkrete Entscheidungen sollen erst zu einem späteren Zeitpunkt getroffen werden.

Das Studio orientiert sich dabei offenbar an früheren Projekten der Entwickler, bei denen bereits kostenlose Zusatzinhalte nach Release veröffentlicht wurden. Ziel sei es, das Spielerlebnis nach dem Start weiter auszubauen, ohne dabei zwingend auf große kostenpflichtige Erweiterungen zu setzen.

Parallel dazu wurde die Spielzeit von The Blood of Dawnwalker weiter konkretisiert. Während ursprünglich von rund 30 bis 40 Stunden ausgegangen wurde, berichten Entwickler inzwischen von deutlich größeren Spannen. Je nach Spielstil und Entscheidungen kann die Kampagne zwischen etwa 50 und 70 Stunden variieren.

Die Entwickler betonen zudem, dass unterschiedliche Spielweisen stark variierende Laufzeiten erzeugen können. Schnelle Durchläufe seien ebenso möglich wie deutlich längere Spielzeiten bei intensiver Erkundung oder mehreren Durchläufen.

Quelle
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4 Kommentare Added

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  1. Drakeline6 225675 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 17.06.2026 - 10:32 Uhr

    Finde ich sehr gut 🙂
    Das bisher gezeigte spricht mich komplett an.

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  2. de Maja 353565 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 17.06.2026 - 10:40 Uhr

    Coole Sache aber ich würde auch Geld für zahlen wenn so große DLC bei rumkommen in der Qualität von der Witcher 3 DLC.

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  4. Katanameister 469930 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 17.06.2026 - 11:51 Uhr

    Super, dann werde ich aber wie immer etwas warten bis das meiste veröffentlicht ist.

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