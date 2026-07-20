The Blood of Dawnwalker: Entwickler und Creator diskutieren über ihre ersten Spielerfahrungen

In der aktuellen Ausgabe von UNPAC dreht sich alles um The Blood of Dawnwalker. Zu Gast ist Patryk Fijałkowski, Senior Quest Designer bei Rebel Wolves, der gemeinsam mit den Content Creatorn Sarthe und WolfheartFPS über ihre ersten Hands-on-Erfahrungen mit dem kommenden Dark-Fantasy-Rollenspiel spricht.

Im Mittelpunkt der Diskussion stehen die zahlreichen Wege, die Spielern während ihres Abenteuers offenstehen. Die Gesprächspartner erläutern, wie unterschiedlich sich Entscheidungen auf den Spielverlauf auswirken können, welche Gameplay-Elemente sie besonders überzeugt haben und welche Momente ihnen während der Preview nachhaltig in Erinnerung geblieben sind.

Die neue UNPAC-Episode liefert damit weitere Eindrücke zum Rollenspiel und gibt Fans einen tieferen Einblick in das Questdesign sowie die spielerischen Freiheiten, die The Blood of Dawnwalker bieten möchte.

Der Release von The Blood of Dawnwalker ist für den 3. September 2026 geplant.