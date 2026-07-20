The Blood of Dawnwalker: Entwickler und Creator diskutieren über ihre ersten Spielerfahrungen

In der aktuellen Ausgabe von UNPAC dreht sich alles um The Blood of Dawnwalker. Zu Gast ist Patryk Fijałkowski, Senior Quest Designer bei Rebel Wolves, der gemeinsam mit den Content Creatorn Sarthe und WolfheartFPS über ihre ersten Hands-on-Erfahrungen mit dem kommenden Dark-Fantasy-Rollenspiel spricht.
Im Mittelpunkt der Diskussion stehen die zahlreichen Wege, die Spielern während ihres Abenteuers offenstehen. Die Gesprächspartner erläutern, wie unterschiedlich sich Entscheidungen auf den Spielverlauf auswirken können, welche Gameplay-Elemente sie besonders überzeugt haben und welche Momente ihnen während der Preview nachhaltig in Erinnerung geblieben sind.
Die neue UNPAC-Episode liefert damit weitere Eindrücke zum Rollenspiel und gibt Fans einen tieferen Einblick in das Questdesign sowie die spielerischen Freiheiten, die The Blood of Dawnwalker bieten möchte.
Der Release von The Blood of Dawnwalker ist für den 3. September 2026 geplant.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Werde ich nach Onimusha angehen 🙂
Hab es schon vorbestellt freu mich drauf.
Mal schauen ob ich dawnwalker spielen werde, wenn es erscheint. Momentan kaum Zeit .
Ich möchte mich einfach wie ein übermächtiger Vampir fühlen, der Menschen aussaugt, als wären sie exotische Früchte
Du kannst auch Katzen und Ratten aussaugen 😉
Das wird einer der Höhepunkte des Jahres.
hm, spricht mich wenig an. Mir gefällt auch das Zeitlimit im Spiel nicht. Saudumme Idee.
Irgendwas gefällt mir daran nicht. Weiß aber nicht was
Dann müssen wir erste Testwertungen abwarten. Vielleicht erkennen wir dann, wo das Problem liegt
Das muss ich unbedingt haben, könnte ein Day One Kauf werden
Ich hab’s vorbestellt .
Bin schon sehr gespannt darauf