The Blood of Dawnwalker: Erstes Gameplay mit Bosskampf und Investigation-System

The Blood of Dawnwalker steht im Mittelpunkt eines neuen IGN-First-Videos, das erstmals rund 8 Minuten Quest-Gameplay aus dem kommenden Action-RPG zeigt.
Entwickelt von Rebel Wolves, versetzt das Spiel die Spieler in die Rolle von Coen, einem Mann, der zwischen menschlichem Leben am Tag und vampirischer Existenz in der Nacht gefangen ist.
Im gezeigten Abschnitt erkundet ein noch nicht vom Fluch betroffener Coen eine unterirdische Ruine auf der Suche nach einem verschwundenen Bewohner namens Lazar. Dabei stößt er auf Hinweise, die weit über das ursprüngliche Ziel hinausgehen.
Das Gameplay demonstriert unter anderem ein Untersuchungssystem, das es ermöglicht, verborgene Lore aufzudecken und spezielle Beute freizuschalten. Zusätzlich zeigt das Video klassische Schwertkämpfe, die in einem Bosskampf gegen den sogenannten Forgotten Guardian gipfeln.
The Blood of Dawnwalker kombiniert narrative Rollenspiel-Elemente mit düsterer Fantasy und einem Tag-Nacht-Gameplay-Konzept, das die Fähigkeiten des Protagonisten je nach Zustand stark verändert.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das ist doch nicht erstmaliges Gameplay.
Die haben schon Gameplay zuhauf gezeigt.
20 Min am Stück sogar.
Das Spiel selber finde ich mit jedem Video interessanter.
Es sieht schon sehr nach Witcher3 aus, was ich positiv meinte 🙂 das könnte genau mein Ding werden 🙂 freue mich drauf
Nicht schlecht..hab aber auch das meiste gespullt 😂
Gefällt mir was ich sehe 😊
Sorry, aber dieser Gameplaytrailer ist eindeutig ein zweischneidiges Schwert. Stimmungvoll insziniert und dann kommt ein „Bossgegner“ der im Sparziergang erledigt wird.
Seitdem letzten Video will ich nichts mehr sehen und gespoilert werden. Ich kaufe das Spiel doch schon und will es komplett neu erleben 😅
Ich werde mir auch erstmal nichts mehr dazu ansehen, das wird sicher ein gutes Spiel und ich werde es mir, sobald es fertig gepatched ist, kaufen.
S’gseht uf jede Fall mal rächt gschpässig uus und ich bhalts definitiv im Aug. Wenn d’Lüt vo Rebel Wolves am Werch sind – also die gliiche Hirni, wo de Meileschtuuz The Witcher 3 higreglet hend – dänn dörf mer ja wohl ändlich wieder mal echti Qualität erwarte. Nöd so en halbbaschtlete, seelenlose Schrott, wo d’AAA-Studios hüt am Laufmeter usehaue.
Das Konzept mit em Tag-Nacht-Wechsel und em Vampir-Fluech chönt genau de frische Wind si, wo das Genre dringend nötig hät. Wer weiss, wie mer e düschteri Welt und e rächti Story baut, de hät bi mir scho mal en Stei im Brett. Ich bin gschpannt, ob sie d’Atmosphäre wirklich so packend anebechömed oder ob’s am Schluss nume meh Hype als Substance isch. Aber hey, la mer eus mal überrasche – früsches Bluet hät de Branche no nie gschadet!
Was? 😂🤣😂
Oida…. Etz hob i gscheid kopfbumsen….
Er ist aus der Schweiz finde ich cool und willkommen hier 😃