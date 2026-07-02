The Blood of Dawnwalker: Erstes Gameplay mit Bosskampf und Investigation-System

Mensch am Tag, Vampir in der Nacht: The Blood of Dawnwalker zeigt sein düsteres Gameplay.

The Blood of Dawnwalker steht im Mittelpunkt eines neuen IGN-First-Videos, das erstmals rund 8 Minuten Quest-Gameplay aus dem kommenden Action-RPG zeigt.

Entwickelt von Rebel Wolves, versetzt das Spiel die Spieler in die Rolle von Coen, einem Mann, der zwischen menschlichem Leben am Tag und vampirischer Existenz in der Nacht gefangen ist.

Im gezeigten Abschnitt erkundet ein noch nicht vom Fluch betroffener Coen eine unterirdische Ruine auf der Suche nach einem verschwundenen Bewohner namens Lazar. Dabei stößt er auf Hinweise, die weit über das ursprüngliche Ziel hinausgehen.

Das Gameplay demonstriert unter anderem ein Untersuchungssystem, das es ermöglicht, verborgene Lore aufzudecken und spezielle Beute freizuschalten. Zusätzlich zeigt das Video klassische Schwertkämpfe, die in einem Bosskampf gegen den sogenannten Forgotten Guardian gipfeln.

The Blood of Dawnwalker kombiniert narrative Rollenspiel-Elemente mit düsterer Fantasy und einem Tag-Nacht-Gameplay-Konzept, das die Fähigkeiten des Protagonisten je nach Zustand stark verändert.