The Blood of Dawnwalker: Großes „Road to Launch“-Event mit Release-Enthüllung

Ein umfangreiches „Road to Launch“-Event zu The Blood of Dawnwalker wurde für den 28. April angekündigt und soll zahlreiche neue Details zum Spiel liefern.
Die Präsentation ist als rund 45-minütiger Broadcast geplant und wird mehrere zentrale Inhalte umfassen. Dazu gehören neues Open-World-Gameplay, ein Story-Trailer sowie die offizielle Bekanntgabe des Release-Termins.
Darüber hinaus sollen auch Systemanforderungen und weitere Informationen rund um das Spiel vorgestellt werden, die einen tieferen Einblick in Technik und Umfang ermöglichen.
Mit dem Event rückt der Titel deutlich näher an seine Veröffentlichung heran, während gleichzeitig erstmals konkrete Details zum finalen Produkt erwartet werden.
Weitere Angaben zum genauen Ablauf oder zusätzlichen Inhalten der Präsentation wurden bislang nicht gemacht.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Eins meiner meist erwarteten Spiele dieses Jahr. Bin gespannt auf alles was da kommt!
Freue mich schon auf das neue Gameplay.
Es gab ja schon einiges an Gameplay. Optisch hat es mich sehr angesprochen. Jetzt hoffe ich nur, dass sie es nicht versemmeln. Spoilern möchte ich mich aber nur ungern. Leider bin ich schon von den bisherigen Videos leicht gespoilert über das Geschehen in der Kirche.
Wenn’s in die Richtung Witcher 3 geht und dazu noch Vampire, es könnte geil werden 🥰💪