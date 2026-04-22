The Blood of Dawnwalker: Großes „Road to Launch“-Event mit Release-Enthüllung

The Blood of Dawnwalker zeigt am 28. April Gameplay und verrät den Release-Termin.

Ein umfangreiches „Road to Launch“-Event zu The Blood of Dawnwalker wurde für den 28. April angekündigt und soll zahlreiche neue Details zum Spiel liefern.

Die Präsentation ist als rund 45-minütiger Broadcast geplant und wird mehrere zentrale Inhalte umfassen. Dazu gehören neues Open-World-Gameplay, ein Story-Trailer sowie die offizielle Bekanntgabe des Release-Termins.

Darüber hinaus sollen auch Systemanforderungen und weitere Informationen rund um das Spiel vorgestellt werden, die einen tieferen Einblick in Technik und Umfang ermöglichen.

Mit dem Event rückt der Titel deutlich näher an seine Veröffentlichung heran, während gleichzeitig erstmals konkrete Details zum finalen Produkt erwartet werden.

Weitere Angaben zum genauen Ablauf oder zusätzlichen Inhalten der Präsentation wurden bislang nicht gemacht.