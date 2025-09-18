The Blood of Dawnwalker: Interview mit Senior Quest Designer

The Blood of Dawnwalker – Interview mit Senior Quest Designer Patryk Fijałkowski auf der gamescom 2025.

Auf der gamescom 2025 gab Patryk Fijałkowski, Senior Quest Designer bei Rebel Wolves, spannende Einblicke in die Entwicklung von The Blood of Dawnwalker.

Im Interview sprach er über den kreativen Prozess hinter den Quests, die narrative Struktur und wie das Team die Spieler in eine immersive und emotionale Geschichte hineinziehen möchte.

Besonders wichtig sei die Balance zwischen Entscheidungsfreiheit und erzählerischer Dichte, um sowohl Spieler mit einem Fokus auf Story als auch Fans komplexer Rollenspielmechaniken zu begeistern.

The Blood of Dawnwalker soll die Tradition klassischer RPGs fortführen und gleichzeitig moderne Gameplay-Elemente integrieren, die für frischen Wind im Genre sorgen. Das Gespräch mit Patryk Fijałkowski machte deutlich, dass sich das Entwicklerstudio stark auf Qualität, Tiefe und spielerische Freiheit konzentriert, um ein einzigartiges Rollenspielerlebnis zu schaffen.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

4 Kommentare Added

  2. Katanameister 200080 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 18.09.2025 - 11:47 Uhr

    Hoffentlich gestalten sie die Spielwelt bzw. Städte noch detailreicher und nicht zu kalt.

  3. danbu 58930 XP Nachwuchsadmin 8+ | 18.09.2025 - 11:55 Uhr

    Ich weiss ja noch nicht so recht bei dem Spiel. Großes Open World-RPG finde ich prinzipiell erstmal gut, aber das Setting mit Werwölfen und Vampiren catcht mich auf Anhieb eher weniger und ich hoffe sie haben nicht zu sehr von Witcher kopiert, sondern dass das Spiel auch genug eigenes mitbringt.

  4. Patricius 26425 XP Nasenbohrer Level 3 | 18.09.2025 - 14:13 Uhr

    Fand die Einblicke stets spannend.
    Auch den großen Fokus auf Story und Questdesign. Bisher gefällt es mir gut.

