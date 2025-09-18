The Blood of Dawnwalker – Interview mit Senior Quest Designer Patryk Fijałkowski auf der gamescom 2025.

Auf der gamescom 2025 gab Patryk Fijałkowski, Senior Quest Designer bei Rebel Wolves, spannende Einblicke in die Entwicklung von The Blood of Dawnwalker.

Im Interview sprach er über den kreativen Prozess hinter den Quests, die narrative Struktur und wie das Team die Spieler in eine immersive und emotionale Geschichte hineinziehen möchte.

Besonders wichtig sei die Balance zwischen Entscheidungsfreiheit und erzählerischer Dichte, um sowohl Spieler mit einem Fokus auf Story als auch Fans komplexer Rollenspielmechaniken zu begeistern.

The Blood of Dawnwalker soll die Tradition klassischer RPGs fortführen und gleichzeitig moderne Gameplay-Elemente integrieren, die für frischen Wind im Genre sorgen. Das Gespräch mit Patryk Fijałkowski machte deutlich, dass sich das Entwicklerstudio stark auf Qualität, Tiefe und spielerische Freiheit konzentriert, um ein einzigartiges Rollenspielerlebnis zu schaffen.