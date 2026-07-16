The Blood of Dawnwalker: Ist fertig – wichtiger Meilenstein erreicht

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Image: Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.

The Blood of Dawnwalker ist Gold – die Entwicklung des düsteren Action-RPGs ist abgeschlossen.

Kurz vor der Veröffentlichung hat The Blood of Dawnwalker einen wichtigen Meilenstein erreicht: Das Action-Rollenspiel ist offiziell Gold gegangen. Damit ist die Entwicklung der Release-Version abgeschlossen und das Spiel bereit für die Auslieferung.

Die Entwickler verkündeten die Neuigkeit mit den Worten: „The Blood of Dawnwalker hat nun Goldstatus! Vale Sangora erwartet euch.“

Gleichzeitig bedanken sie sich bei der Community für die Unterstützung während der Entwicklung. Mit dem Erreichen des Goldstatus steht einer planmäßigen Veröffentlichung grundsätzlich nichts mehr im Weg. Bis zum Release konzentriert sich das Team in der Regel auf mögliche Day-One-Updates und letzte Optimierungen.

Spieler dürfen sich damit schon bald auf ihre Reise in die düstere Welt von Vale Sangora begeben.

Quelle
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9 Kommentare Added

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  5. EdgarAllanFloh 140470 XP Master-at-Arms Bronze | 16.07.2026 - 08:42 Uhr

    Ich warte noch auf die Meinung der ersten Käufer und guck dann, ob ich es selbst kaufe. Für mich nach Ocarina of Time das Spiel, auf das ich am meisten warte.

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  8. AnCaptain4u 282125 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 16.07.2026 - 11:11 Uhr

    Schon witzig.
    Dawnwalker erreichte jetzt den Goldstatus – Release Anfang September
    Halo Remake erreichte jetzt den Goldstatus – Release in einer Woche

    Hm. Definitv ein gutes Zeichen für Dawnwalker würde ich mal sagen 🤔
    (Vor Allem in Bezug auf physische Versionen, denn die von Halo Remake ist eh ne „Fake Disk“)

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