The Blood of Dawnwalker: Ist fertig – wichtiger Meilenstein erreicht

Kurz vor der Veröffentlichung hat The Blood of Dawnwalker einen wichtigen Meilenstein erreicht: Das Action-Rollenspiel ist offiziell Gold gegangen. Damit ist die Entwicklung der Release-Version abgeschlossen und das Spiel bereit für die Auslieferung.
Die Entwickler verkündeten die Neuigkeit mit den Worten: „The Blood of Dawnwalker hat nun Goldstatus! Vale Sangora erwartet euch.“
Gleichzeitig bedanken sie sich bei der Community für die Unterstützung während der Entwicklung. Mit dem Erreichen des Goldstatus steht einer planmäßigen Veröffentlichung grundsätzlich nichts mehr im Weg. Bis zum Release konzentriert sich das Team in der Regel auf mögliche Day-One-Updates und letzte Optimierungen.
Spieler dürfen sich damit schon bald auf ihre Reise in die düstere Welt von Vale Sangora begeben.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Coole Sache , bin richtig gespannt drauf.
Hammer, will ich spielen 🙂
Die Collectors Edition lacht mich an.
Das ist eine gute Nachricht, freue mich auf das Spiel.
Ich warte noch auf die Meinung der ersten Käufer und guck dann, ob ich es selbst kaufe. Für mich nach Ocarina of Time das Spiel, auf das ich am meisten warte.
Glückwunsch zum Goldstatus. 👍🏻
Das ging ja fix, ist einer der spannendsten Titel dieses Jahr.
Schon witzig.
Dawnwalker erreichte jetzt den Goldstatus – Release Anfang September
Halo Remake erreichte jetzt den Goldstatus – Release in einer Woche
Hm. Definitv ein gutes Zeichen für Dawnwalker würde ich mal sagen 🤔
(Vor Allem in Bezug auf physische Versionen, denn die von Halo Remake ist eh ne „Fake Disk“)
Ich glaube das wird richtig gut werden.