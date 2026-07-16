The Blood of Dawnwalker: Ist fertig – wichtiger Meilenstein erreicht

The Blood of Dawnwalker ist Gold – die Entwicklung des düsteren Action-RPGs ist abgeschlossen.

Kurz vor der Veröffentlichung hat The Blood of Dawnwalker einen wichtigen Meilenstein erreicht: Das Action-Rollenspiel ist offiziell Gold gegangen. Damit ist die Entwicklung der Release-Version abgeschlossen und das Spiel bereit für die Auslieferung.

Die Entwickler verkündeten die Neuigkeit mit den Worten: „The Blood of Dawnwalker hat nun Goldstatus! Vale Sangora erwartet euch.“

Gleichzeitig bedanken sie sich bei der Community für die Unterstützung während der Entwicklung. Mit dem Erreichen des Goldstatus steht einer planmäßigen Veröffentlichung grundsätzlich nichts mehr im Weg. Bis zum Release konzentriert sich das Team in der Regel auf mögliche Day-One-Updates und letzte Optimierungen.

Spieler dürfen sich damit schon bald auf ihre Reise in die düstere Welt von Vale Sangora begeben.