The Blood of Dawnwalker: Kein übermächtiger Protagonist, laut Entwickler

Weder Superheld noch übermächtig wird der Hauptcharakter in The Blood of Dawnwalker sein, wie der Entwickler verraten hat.

Mit bissigen Details stellte Rebel Wolves sein Open-World-Action-RPG The Blood of Dawnwalker genauer vor. Im ersten Projekt einiger Veteranen von CD Projekt RED (The Witcher-Reihe) schlüpfen Spieler in die Rolle des Vampirs Coen im 14. Jahrhundert.

Erwartet Spieler die ultimative Vampir-Machtfantasie?

Ganz so ist es nicht. Wie CEO und Game Director Konrad Tomaszkiewicz in einem Stream auf Twitch erzählte, wird Coen weder Superheld noch übermächtig.

„Was ich an Coen liebe, ist, dass er nie ein Superheld sein wird. Er wird nie übermächtig sein. Tagsüber, als Mensch, kann er mit einem Schwert kämpfen. Er kann dunkle Magie einsetzen und entdecken, aber er kann von jedem getötet werden“, sagte der Game Director via MP1st.

Laut Autor und Narrative Director Jakub Szamałek finden Spieler einen jungen Protagonisten wieder. Erwartet daher keinen griesgrämigen Geralt von Riva.

„Er ist kein griesgrämiger Veteran, der schon alles gesehen hat, der zynisch über die Welt denkt und die Welt mit Einzeilern kommentiert. Er ist ein junger Kerl, der im Grunde seines Herzens emotional ist; er kann verletzlich werden, und er ist ehrlich, was seine Gefühle angeht.“

Wie mächtig Coen tatsächlich sein wird, dass erfahren wir wahrscheinlich bei der Gameplay-Präsentation, die für den Sommer angesetzt ist.