The Blood of Dawnwalker: Neues Dark-Fantasy-RPG zeigt Gameplay und nennt Release-Termin

The Blood of Dawnwalker erscheint am 03. September 2026 und zeigt umfangreiche Gameplay- und Story-Details.

The Blood of Dawnwalker hat im Rahmen eines Road-to-Launch-Events zahlreiche neue Informationen erhalten, darunter ein offizielles Release-Datum, frisches Gameplay-Material sowie Details zur Story, den Editionen und den Systemanforderungen.

Das Dark-Fantasy-Open-World-Action-RPG von Rebel Wolves in Zusammenarbeit mit Bandai Namco Entertainment erscheint am 03. September 2026 für PC, PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S. Vorbestellungen sind ab sofort digital sowie in physischer Form bei teilnehmenden Händlern möglich.

Im Mittelpunkt der Präsentation stand ein neuer Story-Trailer, der verschiedene Charaktere vorstellt, denen Coen auf seiner Reise begegnet. Einige werden zu Verbündeten, andere zu Gegnern, spielen jedoch alle eine zentrale Rolle im Verlauf der Geschichte.

Gleichzeitig zeigen die Entwickler erstmals neue Orte innerhalb des Sangoratals, einer geheimnisvollen Region in den Karpaten, und geben Einblicke in die Gestaltung der offenen Spielwelt.

Zusätzlich wurden über zehn Minuten neues Gameplay gezeigt, aufgenommen mit der aktuellen PC-Version. Die Szenen konzentrieren sich auf handlungsgetriebene Aktivitäten in der offenen Welt. Dabei wird deutlich, dass Erkundung neue Fähigkeiten freischaltet, verborgene Geheimnisse zugänglich macht und unerwartete Herausforderungen auslöst, die den weiteren Spielverlauf beeinflussen können.

Entscheidungen wirken sich zudem direkt auf das Kräftegleichgewicht im Tal aus und unterstreichen das zentrale Prinzip des Spiels: Jede Handlung hat Konsequenzen.

Inhaltlich wird die Entwicklung des Spiels von mehreren Teammitgliedern von Rebel Wolves kommentiert, darunter Piotr Kucharski (Writer), Daria Bury-Zawada (Lead Gameplay Animator), Maciej Wisniewski (Senior Level Designer) und Dorota Rutkowska (Producer), die zentrale Systeme und Designentscheidungen erläutern.

Ergänzend wurde ein Behind-the-Scenes-Video veröffentlicht, in dem der ehemalige UFC-Champion Jan Blachowicz seine Rolle im Motion-Capture-Prozess beschreibt. Er verkörpert Bakir, einen Vampir aus Brencis’ Gruppe und einen der Antagonisten des Spiels. Laut Blachowicz soll seine Kampferfahrung dazu beitragen, den Kämpfen mehr Authentizität und physische Intensität zu verleihen.

Auch die Editionen des Spiels wurden vorgestellt. Neben der digitalen Standard Edition und einer physischen Day-1-Edition erscheint die Eclipse Edition mit zusätzlichen digitalen Inhalten wie einem Weltenkompendium, dem Soundtrack sowie einem Comicbuch. Zudem wurde die limitierte Collector’s Edition bestätigt.

The Blood of Dawnwalker Vorbestellung – Amazon

Abschließend haben die Entwickler ein Musikvideo zum Track „Uphill Battle“ veröffentlicht, das einen weiteren Einblick in den offiziellen Soundtrack des Spiels bietet.

In The Blood of Dawnwalker wird das Europa des 14. Jahrhunderts von Krieg, Seuchen und dem Schwarzen Tod erschüttert. In dieser Zeit des Umbruchs nutzen Vampire die geschwächte Menschheit aus, um ihre Macht auszubauen.

Spieler übernehmen die Rolle von Coen, einem sogenannten Dämmerblut – weder vollständig Mensch noch Vampir – und kämpfen darum, seine Familie vor dem Vampirfürsten Brencis zu retten, der das Sangoratal beherrscht.

Jede Entscheidung beeinflusst sowohl Geschichte als auch Gameplay in einer Welt, die konsequent auf Konsequenzen aufgebaut ist.