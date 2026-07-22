The Blood of Dawnwalker: Neues Gameplay stellt Pixie und Magie vor

The Blood of Dawnwalker zeigt in einem neuen Gameplay-Video eine komplette Quest und neue Magiefähigkeiten.

Rebel Wolves und Bandai Namco Entertainment haben im Rahmen der IGN First-Reihe ein neues Gameplay-Video zu The Blood of Dawnwalker veröffentlicht. Gezeigt wird die komplette Quest „Pearly and Precious“, die einen weiteren Einblick in das kommende Action-RPG bietet.

Im Mittelpunkt der Mission steht die Begegnung mit einer Sanzhana, einer feenähnlichen Kreatur, die auch als Pixie bezeichnet wird. Obwohl die Quest vergleichsweise kurz ausfällt, führt sie laut den Entwicklern ein wichtiges Spielelement ein, das im weiteren Verlauf noch an Bedeutung gewinnen soll.

Magie und Schwertkämpfe am Tag

Das gezeigte Gameplay findet tagsüber statt. Dadurch greift Hauptfigur Coen auf seine Hexenkräfte zurück, während seine vampirischen Fähigkeiten nicht zur Verfügung stehen.

Zu sehen sind unter anderem ein Zauber zur Erhöhung der Bewegungsgeschwindigkeit sowie der Fluch Ravenous Flock, der einen Schwarm geisterhafter Vögel beschwört und Gegner in der Umgebung angreift. Ergänzt wird das Gameplay durch Schwertkämpfe, Erkundung und das Durchsuchen gefallener Gegner nach wertvollen Gegenständen.

Laut den Entwicklern besitzt die neu eingeführte Pixie eine besondere Belohnung, deren Bedeutung erst im weiteren Verlauf der IGN First-Berichterstattung enthüllt werden soll.