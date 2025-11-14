The Blood of Dawnwalker: Neues Gameplay zeigt düstere Kämpfe, offene Welt und vampirische Versuchung

Rebel Wolves enthüllt neues 4K-Gameplay zu The Blood of Dawnwalker – ein episches Dark-Fantasy-RPG zwischen Menschlichkeit, Macht und Verdammnis!

Das neue Gameplay-Video zu The Blood of Dawnwalker gewährt einen intensiven Einblick in die düstere Welt von Svartrau, einer Region voller Geheimnisse, Gefahren und übernatürlicher Mächte.

Der zweite Teil der Gameplay-Übersicht zeigt zentrale Spielmechaniken, Kampfsysteme und erzählerische Elemente, die das kommende Action-Rollenspiel von Rebel Wolves auszeichnen. Entwickelt auf der Unreal Engine 5, verbindet The Blood of Dawnwalker cineastische Präsentation mit tiefgehender Spielerfreiheit in einer offenen, lebendigen Welt.

The Blood of Dawnwalker ist der erste Teil einer neuen Rollenspiel-Saga und erscheint 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Das Spiel entführt die Spieler in das Europa des 14. Jahrhunderts – eine Epoche, die von Kriegen, religiösen Konflikten und der verheerenden Schwarzen Pest geprägt ist.

Während die Menschheit ums Überleben kämpft, nutzen Vampire das Chaos, um aus den Schatten zu treten und die Macht zu ergreifen, die ihnen über Jahrhunderte verwehrt blieb.

In der Rolle von Coen, einem jungen Mann, der zum Dawnwalker verwandelt wurde, steht ihr vor einer moralischen Entscheidung: Bewahrt Coen seine Menschlichkeit oder akzeptiert er die verfluchten Kräfte der Dunkelheit, um seine Familie zu retten? Diese Wahl prägt nicht nur seine Geschichte, sondern auch das Schicksal der Welt von Svartrau. Der Titel setzt dabei auf eine vielschichtige Erzählung, in der Entscheidungen, Allianzen und Opfer langfristige Konsequenzen haben.