The Blood of Dawnwalker: Neues Video zeigt orchestrale Klangwelt des Dark-Fantasy-RPGs

Ein neues Video zu The Blood of Dawnwalker stellt diesmal nicht Gameplay oder Story in den Vordergrund, sondern die musikalische Atmosphäre des kommenden Dark-Fantasy-RPGs.
Der Track „Uphill Battle“ wurde komponiert, um die düstere und emotionale Tonalität der Spielwelt einzufangen. Dabei setzt die Produktion auf orchestrale Arrangements und eine starke instrumentale Inszenierung, die den künstlerischen Anspruch des Projekts unterstreichen soll.
Das Spiel entsteht bei Rebel Wolves und wird als narrative Open-World-Erfahrung entwickelt, die auf Story und Atmosphäre setzt. Entwickelt wird der Titel auf der Unreal Engine 5 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.
Der Release bleibt weiterhin für den 3. September 2026 angesetzt.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die Musik gefällt mir gut, hat schon was von Witcher.
Coole Musik 🙂
Die Musik ist sehr gut. So ein Video bräuchte ich persönlich nicht. Nur, wenn zwischendrin ab und zu auf den Originalton der Liveaufnahme gewechselt würde.
Ich weiß, wie schäbbich das ist, in der Kälte zu musizieren. Und so ein Musikvideo… naja. Sie werden schon stolz drauf sein.