The Blood of Dawnwalker: Rebel Wolves enthüllt das offizielle Cover-Artwork

Zusammen mit dem neuen Teaser enthüllt Rebel Wolves das offizielle Cover-Artwork von The Blood of Dawnwalker.

Es zeigt den Protagonisten Coen – einen Dawnwalker, bei Tag ein Mensch, bei Nacht ein Vampir – vor einer Sonnenfinsternis.

Das Artwork ist ein Hinweis auf die entscheidende Rolle, die beide Himmelskörper in der Welt von The Blood of Dawnwalker spielen.

The Blood of Dawnwalker wird von Rebel Wolves in Unreal Engine 5 entwickelt und erscheint 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Weitere Informationen gibt es in der The Blood of Dawnwalker Game-Übersicht.