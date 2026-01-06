The Blood of Dawnwalker: Rebel Wolves enthüllt das offizielle Cover-Artwork

Zusammen mit dem neuen Teaser enthüllt Rebel Wolves das offizielle Cover-Artwork von The Blood of Dawnwalker.
Es zeigt den Protagonisten Coen – einen Dawnwalker, bei Tag ein Mensch, bei Nacht ein Vampir – vor einer Sonnenfinsternis.
Das Artwork ist ein Hinweis auf die entscheidende Rolle, die beide Himmelskörper in der Welt von The Blood of Dawnwalker spielen.
The Blood of Dawnwalker wird von Rebel Wolves in Unreal Engine 5 entwickelt und erscheint 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Weitere Informationen gibt es in der The Blood of Dawnwalker Game-Übersicht.
Jetzt fehlt ja fast nur noch der Release Termin ☺️
Den aktuellen Zustand, was man so über die Videos entnehmen kann, hat es noch bisschen Arbeit u. Optimierung vor sich. Ich rechne mit Q3/Q4, tendiere mit Okt/Nov.
Ich hätte schon Bock drauf, hoffentlich wird es gut