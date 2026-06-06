The Blood of Dawnwalker: Release-Termin und Blick in die Zukunft beim Summer Game Fest

Beim Summer Game Fest haben Rebel Wolves und Bandai Namco Entertainment einen neuen Trailer zu The Blood of Dawnwalker präsentiert und gleichzeitig einen überraschenden Ausblick auf die Zukunft des Franchise gegeben. Während das Action-RPG im 14. Jahrhundert angesiedelt ist, deutet ein zusätzlicher CGI-Teaser bereits Ereignisse in einer deutlich späteren Epoche an.

Der Gameplay-Trailer konzentriert sich auf die Geschichte von Coen, dessen Ursprungsgeschichte im Mittelpunkt des ersten Spiels steht. Seine Reise führt ihn in die geheimnisvolle Region Vale Sangora in den Karpaten, wo er auf den Vampirfürsten Brencis trifft. Die Auseinandersetzung zwischen beiden Figuren bildet den Kern der Handlung.

Laut den Entwicklern erzählt The Blood of Dawnwalker eine abgeschlossene Geschichte mit einem klaren Ende. Die Entscheidungen der Spieler beeinflussen dabei den Verlauf des Abenteuers und dessen Ausgang. Gleichzeitig betont das Studio, dass die Handlung ohne Cliffhanger oder offene Erzählstränge auskommt.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt der veröffentlichte CGI-Teaser. Darin ist Coen in einer modernen Umgebung des 21. Jahrhunderts zu sehen – ein deutlicher Hinweis darauf, dass die übergeordnete Dawnwalker-Saga weit über die Ereignisse des ersten Spiels hinausreichen wird.

Rebel Wolves bestätigte, dass zukünftige Teile der Reihe verschiedene Jahrhunderte, Kontinente und Kulturen umfassen sollen. Damit bildet The Blood of Dawnwalker lediglich den Auftakt einer deutlich größeren Erzählung.

The Blood of Dawnwalker erscheint am 3. September für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.