The Blood of Dawnwalker: RPG nicht riesig, Entwickler setzt auf Qualität

The Blood of Dawnwalker wird kein Kaliber eines The Witcher 3: Wild Hunter werden, man setzt qua Qualität statt Quantität.

Das Open-World-Action-RPG The Blood of Dawnwalker wurde im Januar genauer vorgestellt. Mateusz Tomaskiewicz Rebel Wolves erklärte jetzt, dass das Spiel mit Vampirthematik zwar nicht riesig sei und Qualität vor Quantität stelle.

Tomaskiewicz sagte gegenüber GamesRadar+: „Was die Qualität angeht, schauen wir uns definitiv AAA an, denn das ist es, wo wir herkommen, das Qualitätsniveau von The Witcher 3.“ „Definitiv sind unsere Spiele nicht so riesig, was die Menge an Inhalten und Spielstunden angeht – wir sind ein kleineres Studio, dies ist unser erstes Projekt, also bauen wir definitiv etwas Kleineres. Aber wir wollen etwas bauen, das qualitativ genauso robust ist, vielleicht ein bisschen kürzer.“

Die Geschichte wird von The Blood of Dawnwalker laut Tomaskiewicz 30 bis 40 Stunden dauern, was definitiv kürzer ist als The Witcher III: Wild Hunt, wo sie im Schnitt bei 100 Stunden lag.

„Etwas mit einem Giganten wie The Witcher zu vergleichen, bei dem wir 100+ Stunden angepeilt haben, aber ich glaube, viele Leute haben 200, 300 Stunden gespielt, ist verrückt. Wenn man Größe als Maßstab nimmt, dann ist es nicht so groß wie ein AAA-Spiel wie The Witcher. Aber ich weiß nicht, ob Größe das Maß der Dinge ist, um ehrlich zu sein, denn es gibt AAA-Spiele wie Call of Duty, die keine 100+ Stunden Spielzeit haben. Und ich weiß nicht, ob jemand sie als AA oder Indie bezeichnen würde.“

The Blood of Dawnwalker wird für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC entwickelt.