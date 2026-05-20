The Blood of Dawnwalker: RPG setzt stark auf Konsequenzen und Entscheidungen

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Image: Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.

NPCs vergessen nichts: The Blood of Dawnwalker reagiert massiv auf eure Entscheidungen!

In The Blood of Dawnwalker sollen Entscheidungen der Spieler deutlich größere Auswirkungen auf die Spielwelt und Questverläufe haben als in vielen anderen Rollenspielen.

Creative Director Mateusz Tomaszkiewicz erklärte, dass das Spiel Entscheidungen sehr detailliert verfolgt. NPCs sollen sich an bestimmte Handlungen erinnern und später an anderen Stellen der Welt darauf reagieren.

Auch Beziehungen zu Charakteren entstehen nicht nur durch Dialoge. Laut Game Director Konrad Tomaszkiewicz können Spieler Bindungen ebenso über Aktionen, Hilfestellungen oder bestimmte Quest-Entscheidungen aufbauen.

Dabei sollen sowohl große, actionreiche Missionen als auch ruhigere und subtilere Situationen eine wichtige Rolle spielen. Das Ziel sei eine besonders reaktive Spielwelt mit vielen unterschiedlichen Konsequenzen.

Ein Beispiel dafür ist die Figur Xanthe the Dark Mistress, eine der Unterbossinnen von Brencis. Spieler können ihre Beziehung zu ihr offenbar auf unterschiedliche Weise beeinflussen. Wer gezielt Infamy aufbaut und Entscheidungen trifft, die ihren Interessen widersprechen, könnte dadurch alternative Entwicklungen oder Quest-Ausgänge freischalten.

Wie stark sich diese Systeme letztlich tatsächlich auf das Gameplay auswirken, wird sich spätestens zum Release am 3. September 2026 zeigen.

Quelle
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12 Kommentare Added

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  1. Xenobyte 24555 XP Nasenbohrer Level 2 | 20.05.2026 - 11:17 Uhr

    Klingt alles toll und dank Witcher Leuten wird es das bestimmt auch.

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  2. de Maja 342755 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 20.05.2026 - 11:34 Uhr

    Klingt super, mehrmaliges Durchspielen ist damit garantiert.

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