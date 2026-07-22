The Blood of Dawnwalker: Spielstand auf zukünftige Spiele übertragbar

Auch wenn der Erfolg von The Blood of the Dawnwalker noch keineswegs in Stein gemeißelt ist, plant man bei Entwickler Rebel Wolves bereits für zukünftige Ableger. Im Vampir-Rollenspiel erspielte Spielstände sollen übertragbar sein, wie Konrad Tomaszkiewicz gegenüber Eurogamer verrät:

„Von Anfang an, als wir über ‚The Blood of Dawnwalker‘ sprachen, haben wir den gesamten Zyklus im Blick gehabt, denn wir hatten mehrere Spiele geplant und wollten genau die Geschichte erzählen, die wir uns ausgedacht hatten. Wenn man weiß, was man in den nächsten Spielen erzählen will und wohin sie führen, ist es einfacher, die Geschichte für das [erste] Spiel zu planen und einige Ereignisse und Story-Elemente einzubauen, die als Aufhänger für die nächsten Geschehnisse dienen.“ „Wenn man nicht darüber nachdenkt, hat man später ein Problem, denn wenn man mit dem nächsten Spiel beginnt, hat man einige Ideen für die Geschichte und fängt an zu überlegen: ‚Okay, ich werde die Spielstände der Spieler weiterführen und überlegen, welche Entscheidungen ich vorwegnehmen sollte und wie das alles miteinander verbunden sein soll. Und wie lässt sich das nahtlos und organisch gestalten?‘ Und so weiter. Wir ziehen es vor, es auf diese Weise zu machen.“

Trotz der im Summer Game Fest-Trailer präsentierten Gegenwart-Szene, die laut Tomaszkiewicz aus dem Abspann von The Blood of Dawnwalker stammt, werde der Nachfolger nicht gezwungenermaßen im Hier und Jetzt angesiedelt sein:

„Das ist aus vielen Gründen wirklich wichtig. Es macht mehr Spaß, verschiedene Geschichten aus vielen Orten der Erde zu erzählen, denn wir müssen diese Kulturen kennenlernen, wir müssen diese Legenden kennenlernen, wir müssen darüber nachdenken, wie wir uns in diese historischen Ereignisse einfügen können, die an diesem bestimmten Ort stattfinden. „Das wird für uns in jedem nächsten Teil des Spiels eine willkommene Abwechslung sein, denn wir stehen vor der Herausforderung, etwas wirklich Neues, etwas wirklich Cooles zu schaffen. Und gleichzeitig wissen wir, dass wir eine in sich schlüssige Geschichte erzählen und dass wir wissen, wohin sie führt.“