The Blood of Dawnwalker: Umfangreiche Infos in der kommenden Woche

Am 28. April 2026 um 18:00 Uhr CEST lädt das Studio Rebel Wolves zu einem großen „Road to Launch“-Event rund um The Blood of Dawnwalker ein. Der etwa 45-minütige Stream wird auf YouTube und Twitch übertragen.

Im Mittelpunkt der Präsentation steht die lang erwartete Bekanntgabe des Release-Datums. Darüber hinaus sollen zahlreiche neue Inhalte gezeigt werden, darunter frisches Open-World-Gameplay, ein neuer Story-Trailer sowie technische Details wie Systemanforderungen und verschiedene Editionen des Spiels.

Auch Entwickler-Einblicke sind Teil des Events. Das Team will dabei insbesondere auf die Gestaltung der offenen Welt und narrative Elemente eingehen. Ergänzt wird das Programm durch neue Musikstücke aus dem Spiel.

Das Dark-Fantasy-RPG spielt im Europa des 14. Jahrhunderts, einer von Krieg und der Pest gezeichneten Welt, in der Vampire die Gelegenheit nutzen, ihre Macht auszubauen. Spieler übernehmen die Rolle von Coen, einem sogenannten Dämmerblut, das zwischen Mensch und Vampir existiert und dadurch besondere Fähigkeiten besitzt.

The Blood of Dawnwalker – Road-to-Launch-Stream

Neues Open-World-Gameplay

Story-Trailer

Release-Termin

Systemanforderungen

Einblicke der Entwickler in die offene Welt & Erzählweise des Spiels

Epische Musik

…und vieles, vieles mehr!

Laut Game Director Konrad Tomaszkiewicz soll das Event einen der wichtigsten Meilensteine der Entwicklung markieren und zentrale Änderungen am Gameplay sowie der offenen Welt vorstellen.

„Wir kommen dem wichtigsten Meilenstein in unserer vierjährigen Entwicklungsreise immer und immer näher – der Veröffentlichung von The Blood of Dawnwalker, dem ersten Kapitel unserer eigenen Dark-Fantasy-Saga.“ „Im Namen des gesamten Studios Rebel Wolves möchte ich alle Spielenden zu dem kommenden Stream einladen, in dessen Verlauf nicht nur das Startdatum der Abenteuer im Sangora-Tal bekannt gegeben wird, sondern auch die Änderungen am Gameplay präsentiert werden, die wir im Verlauf der letzten Monate vorgenommen haben, mit einem besonderen Fokus auf Aktivitäten, die an die offene Welt des Spiels geknüpft sind“, sagt Konrad Tomaszkiewicz, Game Director von The Blood of Dawnwalker.

The Blood of Dawnwalker wird in Unreal Engine 5 entwickelt, Publisher ist Bandai Namco Entertainment. Das Spiel wird in diesem Jahr für PC, PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S erscheinen und kann bereits auf die Wunschliste gesetzt werden.