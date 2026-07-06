The Blood of Dawnwalker: Verzichtet bewusst auf Fail States – Spieler sollen sich an Konsequenzen anpassen

The Blood of Dawnwalker verzichtet auf klassische Fail States und setzt auf konsequente Spielerfreiheit.

Das kommende Action-RPG The Blood of Dawnwalker setzt laut Entwickler Rebel Wolves bewusst auf ein ungewöhnliches Designkonzept: klassische „Fail States“ soll es im Spiel nicht geben.

Game Director Konrad Tomaszkiewicz erklärte gegenüber Game Informer, dass das Spiel konsequent auf Rollenspiel-Freiheit ausgelegt sei. Auf die Frage, wie das Spiel verhindert, dass Spieler in unwinnbare Situationen geraten, antwortete er knapp: „We don’t.“

Statt klassische Spielabbrüche oder harte Neustarts zu erzwingen, soll das Spiel die Konsequenzen der Entscheidungen vollständig akzeptieren. Spieler sollen sich an die entstehenden Situationen anpassen, auch wenn diese unvorhersehbare Auswirkungen haben können.

Tomaszkiewicz betonte, dass gerade diese Dynamik Teil des Designs sei. Entscheidungen sollen sich verzweigen und unterschiedliche Spielerfahrungen erzeugen, die sich im Verlauf stark voneinander unterscheiden können. Auch das Diskutieren unterschiedlicher Lösungswege innerhalb der Community sei ein bewusst gewünschter Effekt.

Das Spiel soll laut Entwickler rund 50 Stunden Spielzeit bieten und unterstützt unterschiedliche Herangehensweisen, inklusive aggressiver oder eher zurückhaltender Spielstile. Zudem wird angedeutet, dass sich die Spielwelt auch nach Ablauf der Ingame-Zeit weiterentwickeln kann.

The Blood of Dawnwalker erscheint am 3. September für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Zusätzlich sind kleinere kostenlose Erweiterungen geplant, auch wenn ein konkreter Fahrplan noch aussteht.