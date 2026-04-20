The Blood of Dawnwalker: Von Anfang bis Ende komplett spielbar

The Blood of Dawnwalker ist bereits von Anfang bis Ende auf der PlayStation 5 spielbar und wird in der finalen Version vollständig ohne KI auskommen. Damit liefert das Action-Rollenspiel ein wichtiges Update zum aktuellen Entwicklungsstand.
Der Titel wurde Anfang 2025 offiziell angekündigt und entsteht beim Entwickler Rebel Wolves, während Bandai Namco Entertainment als Publisher fungiert. Seit der Vorstellung hat das Spiel große Aufmerksamkeit erzeugt und wird häufig mit The Witcher 3: Wild Hunt verglichen.
Mit der Bestätigung, dass The Blood of Dawnwalker bereits vollständig durchspielbar ist, unterstreichen die Entwickler den Fortschritt der Produktion. Gleichzeitig wurde klargestellt, dass im finalen Release kein Einsatz von KI vorgesehen ist.
Die Entwickler zeigen sich weiterhin überzeugt vom eigenen Projekt und betonen, dass das Spiel neue Maßstäbe im RPG-Genre setzen soll. Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde bislang nicht genannt.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ansich interessiert es mich schon.
Nen Vampier spielt man auch eher selten.
Die grafik stört mich noch etwas.
Sah in den Vorschaun nicht so toll aus.
Sie würden sich einen Gefallen tun, indem sie diese Superlativen wie zum Beispiel „neue Maßstäbe“ weglassen würden. Wenn sie sagen sie sind überzeugt, dass es sie ein sehr gutes Ergebnis liefern werden, wäre die Erwartungshaltung auch normal.
Und im Gegensatz dazu gibt es Entwickler wie Capcom der ohne solche Superlativen auskommt oder von denen man gefühlt nichts hört (übertrieben gemeint). Die bringen dann einfach mal so einen Kracher wie PRAGMATA raus der mir zeigt das es noch Kreativität gibt.
Finde die Prämisse von The Blood of Dawnwalker recht interessant. Super das die Entwicklung gut voranschreitet.
Capcom liefert diese Gen aber auch erstklassig ab. Die haben sich in Rekordzeit wieder zu einem der besten Publisher gemacht.
Ich freue mich schon sehr auf das Spiel 👍.
Auf Playstation spielbar auf Xbox wohl nicht 🤔