The Blood of Dawnwalker: Von Anfang bis Ende komplett spielbar

The Blood of Dawnwalker ist komplett spielbar auf PS5 und verzichtet auf KI.

The Blood of Dawnwalker ist bereits von Anfang bis Ende auf der PlayStation 5 spielbar und wird in der finalen Version vollständig ohne KI auskommen. Damit liefert das Action-Rollenspiel ein wichtiges Update zum aktuellen Entwicklungsstand.

Der Titel wurde Anfang 2025 offiziell angekündigt und entsteht beim Entwickler Rebel Wolves, während Bandai Namco Entertainment als Publisher fungiert. Seit der Vorstellung hat das Spiel große Aufmerksamkeit erzeugt und wird häufig mit The Witcher 3: Wild Hunt verglichen.

Mit der Bestätigung, dass The Blood of Dawnwalker bereits vollständig durchspielbar ist, unterstreichen die Entwickler den Fortschritt der Produktion. Gleichzeitig wurde klargestellt, dass im finalen Release kein Einsatz von KI vorgesehen ist.

Die Entwickler zeigen sich weiterhin überzeugt vom eigenen Projekt und betonen, dass das Spiel neue Maßstäbe im RPG-Genre setzen soll. Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde bislang nicht genannt.