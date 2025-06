The Blood of Dawnwalker: Weitere Details, brandneue Screenshots und ein neuer Livestream

Autor:, in / The Blood of Dawnwalker

The Blood of Dawnwalker präsentiert brandneue Screenshots, weitere Details und kündigt einen zusätzlichen Livestream an.

Während des diesjährigen Xbox Games Showcase enthüllten Rebel Wolves und Bandai Namco Entertainment den neuesten Trailer zum kommenden Dark-Fantasy-Action-RPG The Blood of Dawnwalker, welches 2026 erscheinen wird und ab sofort auf die Wunschliste gesetzt werden kann – wie wir bereits berichtet haben.

Erstmals gibt es auch einen Blick auf Pre-Beta-Gameplay. Im Mittelpunkt steht Coen – ein junger Mann, der in ein Dämmerblut verwandelt wurde: tagsüber Mensch, nachts Vampir. Auf seiner Reise muss er lernen, mit seinen neu erworbenen Kräften umzugehen.

Das Studio hat jedoch noch weitere Überraschungen auf Lager: Am 21. Juni wird Rebel Wolves weitere Informationen zu The Blood of Dawnwalker veröffentlichen – passend zur Sommersonnenwende, dem längsten Tag des Jahres auf der Nordhalbkugel, während auf der Südhalbkugel die längste Nacht herrscht. Die Sonnenwende gilt seit jeher als symbolträchtiger Moment, an dem die Grenzen zwischen Tag und Nacht verschwimmen.

Rebel Wolves lädt am 21. Juni um 21:00 Uhr zu einem besonderen Livestream auf dem Twitch-Kanal /DawnwalkerGame ein. Gezeigt werden rund 15 Minuten neues Gameplay-Material, begleitet von Kommentaren des Entwicklerteams. Die Veranstaltung wird auf Englisch moderiert und ist für Co-Streaming freigegeben.

Der etwa 45-minütige Livestream wird zentrale Spielelemente näher beleuchten, darunter das richtungsbasierte Kampfsystem, das Schwertkampf, Magie und vampirische Fähigkeiten kombiniert. Zudem wird gezeigt, wie sich Spielende durch die Welt von Vale Sangora bewegen, sowie die Unterschiede im Gameplay zwischen Tag und Nacht, die sich deutlich auf die Handlung auswirken.

„Es freut uns, endlich mehr vom Spiel zeigen zu können. Vielen Dank an unsere Community für die großartige Unterstützung. Bereits im Januar haben wir angekündigt, im Sommer mehr Gameplay zu präsentieren – jetzt ist es so weit“, sagt Konrad Tomaszkiewicz, Game Director und Mitgründer von Rebel Wolves. „Wir laden alle herzlich ein, am 21. Juni beim Gameplay-Reveal-Event dabei zu sein. Dort erfahrt ihr mehr über Coens Fähigkeiten als Dämmerblut – ein Wesen zwischen Tag und Nacht.“

The Blood of Dawnwalker ist das erste Kapitel einer neuen Dark-Fantasy-Reihe von Rebel Wolves. Europa im 14. Jahrhundert ist von Kriegen und der Pest gezeichnet. In dieser Zeit nutzen mächtige Vampire die Schwäche der Menschheit für ihre Zwecke. Ein Wandel steht bevor.

Spielende übernehmen die Rolle von Coen – einem jungen Mann, der zum Dämmerblut wurde: nicht mehr ganz Mensch, aber auch kein vollständiger Vampir. Ihm bleiben 30 Tage und Nächte, um seine Familie zu retten oder Rache an seinem Erschaffer zu nehmen – mit allen Konsequenzen. Die zentrale Frage bleibt: Ist es den Verlust der eigenen Menschlichkeit wert?

The Blood of Dawnwalker wird mit der Unreal Engine 5 entwickelt und von Bandai Namco Entertainment veröffentlicht. Das Spiel erscheint 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Laut den Angaben im Microsoft Store wird das Spiel mit 60fps laufen und Xbox Play Anywhere unterstützen.