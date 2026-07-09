The Blood of Dawnwalker: Will Completionisten aus ihrer Komfortzone holen – Entwickler erklärt warum

Keine 100-Prozent-Runde garantiert: The Blood of Dawnwalker setzt auf verpassbare Inhalte.

Ein klassisches Problem vieler Open-World-RPGs möchte The Blood of Dawnwalker anders lösen: fehlende Dringlichkeit. Entwickler Rebel Wolves setzt deshalb auf ein Zeitlimit von 30 Tagen und 30 Nächten, das die Handlung antreibt und Spieler zu Entscheidungen zwingt.

Narrative Director und Hauptautor Jakub Szamalek erklärte in einem Mediengespräch mit Ungeek, dass dieses System bewusst eingeführt wurde, damit die zentrale Mission nicht an Bedeutung verliert. In vielen Open-World-Spielen erhalten Spieler zwar eine wichtige Aufgabe, können diese aber beliebig lange pausieren und die Welt erkunden.

Bei The Blood of Dawnwalker soll das anders sein. Sobald der Hauptteil des Spiels beginnt, stehen den Spielern 30 Tage und 30 Nächte zur Verfügung, um ihre Familie zu retten. Laut Szamalek sollen dadurch die meisten Nebenquests möglich sein, aber vermutlich nicht alle Inhalte innerhalb eines einzigen Durchlaufs.

„Wir wollten dieses Gefühl der Dringlichkeit zurückbringen und die Bindung der Spieler an die Hauptgeschichte verstärken.“

Besonders Completionisten, die normalerweise jede Nebenaufgabe vor der nächsten Hauptmission abschließen möchten, könnten dadurch vor eine ungewohnte Herausforderung gestellt werden. Szamalek empfiehlt diesen Spielern, sich auf das Konzept einzulassen und das Rollenspiel möglicherweise mehrfach zu erleben.

Der Entwickler sieht gerade darin einen Teil der Spielerfahrung. Neue Erlebnisse würden entstehen, wenn man bekannte Gewohnheiten verlässt und sich auf andere Spielweisen einlässt.

Auch Director Konrad Tomaszkiewicz hatte zuvor betont, dass The Blood of Dawnwalker keine Angst davor habe, Spieler scheitern zu lassen. Entscheidungen mit negativen Folgen sollen laut ihm interessante Veränderungen für den individuellen Spielverlauf ermöglichen.

The Blood of Dawnwalker befindet sich für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC in Entwicklung und erscheint am 3. September 2026.