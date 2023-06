The Bookwalker Thief of Tales: Demo-Trailer verrät Veröffentlichungstermin

Autor:, in / The Bookwalker Thief of Tales

Der neue Demo-Trailer zu The Bookwalker Thief of Tales enthüllt den Veröffentlichungstermin des Schriftsteller-Abenteuers.

Ein neuer Trailer zur aktuell bereits spielbaren Steam-Demo von The Bookwalker Thief of Tales enthüllt das Veröffentlichungsdatum des von DO MY BEST entwickelten und tinyBuild herausgegebenen Indie-Adventures.

Ab dem 22. Juni 2023, also schon in knapp einer Woche, entführt The Bookwalker Spieler auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC in ein narratives Abenteuer rund um den Schriftsteller Etienne Quist.

Quist wurde unschuldig eines schweren Verbrechens für schuldig befunden und hat obendrein seine Fähigkeit zu schreiben verloren. Um dieser misslichen Lage entkommen zu können, geht er einen dubiosen Deal mit einem Unterweltboss ein.

Fortan besteht die Aufgabe des Schriftstellers darin, in die Welten verschiedene Bücher einzutauchen und legendäre Gegenstände, wie Thors Hammer oder das Schwert Excalibur aus diesen zu stehlen. Gegenwehr kann dabei mithilfe von Überzeugung, Täuschung oder Kampf überwunden werden.