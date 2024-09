The Bridge Curse 2: The Extrication: Horrorspiel erscheint im Oktober

Der Horror-Hit The Bridge Curse 2: The Extrication erscheint am 24. Oktober für PlayStation, Switch und Xbox.

Pqube, in Zusammenarbeit mit SOFTSTAR ENTERTAINMENT, sorgt schon jetzt für die richtige Halloween-Stimmung und kündigt den Horror-Hit The Bridge Curse 2: The Extrication für PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S und Xbox One an, der am 24. Oktober erscheinen wird. In dem Survival-Horror-Spiel aus der Ego-Perspektive schlüpfen die Spieler in die Rolle von vier unterschiedlichen Charakteren, die versuchen, die Nacht an der Wen Hua University zu überleben, die in Taiwan für ihre Geistergeschichten und Folklore bekannt ist.

Mit dem Ziel, eine jahrzehntealte Campus-Geistergeschichte wiederzubeleben, inszeniert eine Gruppe mutiger Filmclub-Studenten den „Carnival of Horror“ im berüchtigten, von Geistern heimgesuchten „Da Ren“-Gebäude. Als die Dreharbeiten beginnen, verschwimmen die Grenzen zwischen Fiktion und Realität und unerklärliche Ereignisse nehmen ihren Lauf. Navigiere durch die authentisch nachgebildeten, verwinkelten Korridore von Wen Hua, in denen deine Schritte widerhallen, während du versuchst, die furchterregenden Geister, die dich verfolgen – von der unheimlichen „Mad Ballerina“ bis zum bizarren „Sergeant Huang“ – zu überlisten und ihnen zu entkommen.

Sammelt kryptische Hinweise, findet versteckte Artefakte und löst knifflige Rätsel, während ihr tief in die finsteren Geheimnisse von Wen Hua eintaucht. Benutzt die Karte der Schule, um versteckte Wege zu entdecken und Fluchtwege zu nutzen, während ihr euch dem unerbittlichen Schrecken deiner gnadenlosen Verfolger stellt.

„Wir freuen uns sehr, The Bridge Curse 2: The Extrication am 24. Oktober für PlayStation, Xbox und Switch veröffentlichen zu können“, so Tyrone Walcott, Product Group Manager. “Die Reaktionen auf die Veröffentlichung des Spiels für PC waren fantastisch, vor allem auf Twitch, und wir können es kaum erwarten, dass ein neues Publikum die gleiche Aufregung und den gleichen Horror erleben kann, wenn das Spiel nächsten Monat auf die Konsolen kommt.“

Den neuen Trailer gibt es hier zu sehen:

