The Bridge Curse 2: The Extrication: Karneval des Grauens an der Uni gestartet

Verbringt Halloween in den Geisterhallen von Taiwans berüchtigter Wen Hua Universität mit The Bridge Curse 2: The Extrication.

Genießt die Halloween-Saison mit dem Horrorspiel The Bridge Curse 2: The Extrication, das jetzt für PlayStation 4|5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich ist.

Die digitale Ausgabe ist für 24,99 Euro und die physische Ausgabe für 39,99 Euro erhältlich. In diesem First-Person-Survival-Horror, der in der Wen Hua Universität spielt, die in Taiwan für ihre Geistergeschichten und Folklore bekannt ist, schlüpft ihr in die Rolle von vier verschiedenen Charakteren, die versuchen, die Nacht lebend zu überstehen.

Die waghalsige Gruppe von Studenten des Filmclubs will eine jahrzehntealte Geistergeschichte auf dem Campus wiederbeleben und inszeniert den „Karneval des Grauens“ im berüchtigten Spukgebäude „Da Ren“. Als sie mit den Dreharbeiten beginnen, verschwimmt die Grenze zwischen Fiktion und Realität, und unerklärliche Ereignisse beginnen sich zu entfalten.

Navigiert mit hallenden Schritten durch Wen Huas authentisch gestaltete, verwinkelte Korridore, während ihr versucht, die furchterregenden Geister, die euch verfolgen, zu überlisten und ihnen zu entkommen – von der unheimlichen „Verrückten Ballerina“ bis hin zum bizarren „Sergeant Huang“.

Sammelt kryptische Hinweise, entdeckt versteckte Artefakte und löst knifflige Rätsel, während ihr tief in die verborgenen Verschwörungen von Wen Hua hineingezogen werdet. Nutzt die Schulkarte, um versteckte Wege aufzudecken und Fluchtwege zu nutzen, während ihr euch dem unerbittlichen Schrecken eurer Verfolger stellt.

„Wir freuen uns sehr, dass Konsolenspieler The Bridge Curse 2: The Extrication heute auf PlayStation, Xbox und Switch in die Hände bekommen und sich passend zu Halloween dem Schrecken hingeben können“, so Tyrone Walcott, Product Group Manager. „Das Spiel hat Spieler und Influencer auf dem PC seit der Veröffentlichung immer wieder in Angst und Schrecken versetzt, und viele Spieler sind im letzten Monat zurückgekehrt, um sich zu gruseln, daher ist es großartig, dass nun auch ein neues Publikum diese Erfahrung machen kann.